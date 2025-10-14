Branchenführende Lösung der Generation 7, die cyber-resiliente Replikationskonnektivität für Unternehmensspeicher bietet
IBM Storage Networking SAN42B-R7 ist ein SAN-Switch der Erweiterungsklasse mit bis zu 24 Fibre-Channel-Ports mit 64 Gbit/s. Er ist Teil der IBM-Produktpalette von Storage Area Network Extension Switch-Hardware.
IBM Storage Networking SAN42B-R7 wurde entwickelt, um die Lücke zwischen geografisch verteilten Rechenzentren zu schließen und eine schnelle, kontinuierliche und sichere Replikation geschäftskritischer Daten mit starker AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung zu ermöglichen, um Datenverluste oder Datenverletzungen während der Übertragung über das WAN zu verhindern.
Nutzen Sie die Vorteile der Hochgeschwindigkeitsverbindung mit 64G FC/FICON-Ports und 100/25/10/1 Gb Ethernet/WAN-Ports, um die Wiederherstellungsziele für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung zu optimieren und gleichzeitig Latenzzeiten und Paketverluste über große Entfernungen zu minimieren.
Schützen Sie sich vor Ausfällen von WAN-Verbindungen mit Extension Trunking, das den Datenverkehr im Falle eines Ausfalls auf alternative Verbindungen umleitet, um eine ununterbrochene Datenübertragung aufrechtzuerhalten, während die adaptive Ratenbegrenzung (ARL) und die TCP-Flow-Optimierung dazu beitragen, die Bandbreite zuzuweisen und das Risiko von Unterbrechungen zu mindern.
Beschleunigen Sie die Datenübertragung mit hohem Durchsatz, hocheffizienter Kapselung von FCIP und WAN-optimiertem TCP, um Daten in kürzerer Zeit über große Entfernungen zu übertragen. Darüber hinaus beschleunigt FCIP FastWrite die Schreibverarbeitung, um die Leistung zu maximieren und die Latenz zu reduzieren.
Nutzen Sie die integrierten Sicherheitsfunktionen des IBM SANnav-Verwaltungsportals, um Sicherheitsschwellenwerte und Zugriffsrechte zu konfigurieren und anzupassen. SSL- Zertifikate und Sicherheitsprotokolle verhindern Datenmanipulationen. Ein robustes hardwarebasiertes IPsec mit 256-Bit-AES-Algorithmus schützt Daten während der Übertragung und gewährleistet die Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
Kombiniert mehrere WAN-Verbindungen zu einem einzigen logischen Trunk mit hoher Bandbreite und bietet aktive Lastverteilung und Netzwerkausfallsicherheit zum Schutz vor Ausfällen der WAN-Verbindung.
Als Teil von Extension Trunking ermöglicht es die Wiederherstellung von Daten, die während der Übertragung verloren gegangen sind, wenn eine Verbindung unterbrochen wird. Aus Sicht der Speicheranwendungen ist nichts passiert, da alle Daten vollständig und in der richtigen Reihenfolge übertragen wurden.
Den Schaltkreisen werden Metriken zugewiesen und sie werden in eine Failover-Gruppe eingeordnet. Wenn alle Verbindungen mit niedrigerer Metrik innerhalb der Failover-Gruppe offline gehen, übernehmen die Verbindungen mit höherer Metrik. Die Speicheranwendung erkennt nicht, dass ein Failover/Failback stattgefunden hat.
Passt die Bandbreitenaufteilung dynamisch zwischen minimalen und maximalen Ratengrenzen an, um die Bandbreitennutzung zu optimieren und die maximale WAN-Leistung bei Störungen aufrechtzuerhalten.
Gewährleistet den sicheren Transport von Daten über WAN-Links bei voller Leitungsgeschwindigkeit. Die Sicherheit wird ohne Leistungseinbußen oder übermäßige zusätzliche Latenz aktiviert. Mit einem hardwaremäßig implementierten Standard-256-Bit-AES-Algorithmus werden Daten während der Übertragung verschlüsselt.
Ein aggressiver TCP-Stack, der die TCP-Fenstergröße und die Flusskontrolle optimiert und den TCP-Transport für Speicheranwendungen mit hohem Durchsatz beschleunigt.
Bietet mehrere Modi zur Optimierung der Komprimierungsverhältnisse für verschiedene Durchsatzanforderungen.
Beschleunigt die SCSI-Schreibverarbeitung und maximiert die Leistung synchroner und asynchroner Replikationsanwendungen über WAN-Verbindungen mit hoher Latenzzeit über jede Entfernung.
Beschleunigt die Lese- und Schreibvorgänge auf Band über große Entfernungen und reduziert so die Zeiten für Backups und Wiederherstellungen erheblich.
Spezifikationen
Details zur Spezifikation
Gehäuse
1U-Gehäuse für den Einbau in einen 19-Zoll-Schrank
Fibre-Channel-Ports
24 Anschlüsse, 64G, universell (E-, F-, M-, D- und EX-Anschlüsse):
Leistung
Physikalische Abmessungen
Garantie
Ein Jahr Standardgarantie; IBM CRU und Vor-Ort-Service, 9 bis 17 Uhr am nächsten Werktag. IBM 1-, 3- und 5-Jahres-Expert-Care-Serviceoptionen verfügbar.
Recycling von Teilen
Aus Sicherheitsgründen rät IBM von der Entnahme der Batterien aus den Produkten ab. Bitte beachten Sie die Sammel- und Rücknahmeprogramme von IBM für das Recycling.
