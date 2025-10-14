IBM Storage Networking SAN42B-R7 ist ein SAN-Switch der Erweiterungsklasse mit bis zu 24 Fibre-Channel-Ports mit 64 Gbit/s. Er ist Teil der IBM-Produktpalette von Storage Area Network Extension Switch-Hardware.

IBM Storage Networking SAN42B-R7 wurde entwickelt, um die Lücke zwischen geografisch verteilten Rechenzentren zu schließen und eine schnelle, kontinuierliche und sichere Replikation geschäftskritischer Daten mit starker AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung zu ermöglichen, um Datenverluste oder Datenverletzungen während der Übertragung über das WAN zu verhindern.