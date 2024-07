IBM Storage Networking SAN16C-R ist die nächste Generation der hochflexiblen, branchenführenden IBM Storage Networking C-Type Switches. Mit seinem kompakten Formfaktor und seinen fortschrittlichen Funktionen ist dieser Switch eine ideale Lösung für SANs in Abteilungen und Zweigstellen sowie für große SANs in Verbindung mit IBM Storage Networking c-type Directors.

SAN16C-R bietet bis zu zwölf 32-Gbit/s-Fibre-Channel-Ports, vier 1/10-, zwei 25- und einen 40-GbE-IP-Storage-Services-Port in einem festen 1RU-Formfaktor. Der Switch lässt sich auch mit bestehenden nativen Fibre-Channel-Netzwerken verbinden und schützt so bestehende Investitionen in Speichernetze. Die Lizenz für das SAN Extension over IP-Anwendungspaket ist standardmäßig auf den beiden festen 1/10 GbE-IP-Storage-Services-Ports enthalten und ermöglicht Funktionen wie Fibre Channel over IP (FCIP) und Verdichtung auf dem Switch, ohne dass zusätzliche Lizenzen erforderlich sind.