Angesichts des exponentiellen Datenwachstums und des Drucks, mit weniger mehr zu erreichen, müssen Unternehmen große SANs so effizient und kostengünstig wie möglich bereitstellen. SAN768C-6 erfüllt sowohl die Anforderungen an die Skalierbarkeit als auch an die Gesamtbetriebskosten. Es bietet eine der branchenführenden Port-Dichten von bis zu 768 32-Gbit/s-Fibre-Channel-Ports pro Gehäuse – es gibt also viel Raum für künftiges Wachstum.