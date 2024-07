Die Gefährdung umfasst mehr als nur Schwachstellen. Die digitale Transformation vergrößert die Angriffsflächen für Unternehmen in exponentiellem Tempo, sodass die Sicherheitsteams eine unüberschaubare Anzahl von Schwachstellen verwalten müssen. Um Ihr Sicherheitsrisiko zu verringern, müssen Sie von der reaktiven Suche und Behebung auf einen proaktiven Ansatz umsteigen. So erhalten Sie einen klaren Einblick in Ihr Cyber-Risiko und können Ihre Bemühungen zur Risikominderung besser priorisieren, damit Sie im Laufe der Zeit eine höhere Resilienz erreichen.

Gartner® beschreibt CTEM als ein „Programm, das die größten Bedrohungen für Ihr Unternehmen aufdeckt und aktiv priorisiert“.1

Durch die Implementierung eines CTEM-Programms mit IBM Security Randori können Sie Ihre Sicherheitsteams dabei unterstützen, die Gefährdung Ihres Unternehmens durch verschiedene Cyber-Bedrohungen und Schwachstellen proaktiv und kontinuierlich zu bewerten und zu verwalten. Es hilft Ihnen, Ihre einzigartige Bedrohungsumgebung zu verstehen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um die für Ihren Sicherheitsstatus wichtigsten Risiken abzuschwächen und zu minimieren, anstatt zu versuchen, jede Schwachstelle zu finden und zu patchen, selbst wenn sie nur minimale Auswirkungen auf Ihr Unternehmen hat.