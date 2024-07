Die Ausbreitung der Schatten-IT, also von nicht genehmigten Softwareanwendungen und Hardware, die ohne Aufsicht der IT-Abteilung eingesetzt werden, nimmt in Unternehmensnetzwerken immer mehr zu, da immer mehr Endbenutzer neue Cloud-Dienste und Remote-Arbeit nutzen. Laut dem Bericht „The State of Attack Surface Management 2022“ verfügt ein durchschnittliches Unternehmen über 30 % mehr gefährdete Objekte, als durch Asset-Management-Programme identifiziert wurden. Da das IT-Team in der Regel keine Kenntnis der Schatten-IT hat, werden die Sicherheitsrisiken, die von diesen nicht genehmigten Assets ausgehen, oft nicht behoben.

ASM mit Randori Recon hilft Ihnen, Ihre Schatten-IT-Assets zu erkennen, sei es vor Ort oder in der Cloud, die es Angreifern ermöglichen könnten, Ihre Firewall oder andere Cybersicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Randori Recon überwacht kontinuierlich Ihre externe Angriffsfläche und sucht nach unerwarteten Änderungen, blinden Flecken, Fehlkonfigurationen und Prozessfehlern. Diese SaaS-Anwendung hilft Ihnen, Ihre Schatten-IT-Risiken zu priorisieren und fundierte Entscheidungen zum Schutz sensibler Daten und zur Stärkung Ihres Sicherheitsstatus zu treffen, indem sie die Perspektive eines Angreifers einnimmt.