IBM InfoSphere Optim Archive ist eine skalierbare Lösung, mit der Ihr Unternehmen Strategien zur Datenbankarchivierung verwalten und unterstützen kann. Kontrollieren Sie das wachsende Datenvolumen und die damit verbundenen Speicherkosten, während Sie die Anwendungsleistung verbessern und die Risiken im Zusammenhang mit Datenaufbewahrung und Compliance minimieren.