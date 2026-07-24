IBM InfoSphere Optim Archive ist eine skalierbare Lösung, mit der Ihr Unternehmen Strategien zur Datenbankarchivierung verwalten und unterstützen kann. Kontrollieren Sie das wachsende Datenvolumen und die damit verbundenen Speicherkosten, während Sie die Anwendungsleistung verbessern und die Risiken im Zusammenhang mit Datenaufbewahrung und Compliance minimieren.
Mithilfe von Verwaltungstools können Sie veraltete und redundante Anwendungen konsolidieren oder außer Betrieb nehmen. Die Archivierung beschleunigt Anwendungs-Upgrades, indem sie die zu migrierende Datenmenge reduziert.
Mit Optim Archive können Sie Geschäftsrichtlinien anwenden, die die Aufbewahrung, den Zugriff und die Entsorgung von Daten regeln. Mit einer Aufbewahrungsrichtlinie können Sie archivierte Daten sicher löschen, wenn die Aufbewahrungsfrist abläuft.
Durch den Einsatz erweiterter Archivierungsfunktionen für strukturierte Daten bietet InfoSphere Optim Archive eine bessere Datenkontrolle und trägt zur Senkung der Hardware-Speicher- und Wartungskosten bei.
Um die Kosten weiter zu senken, können Sie historische Daten oder Referenzdaten offline auf Band oder anderen Langzeitspeichergeräten speichern. Auf diese Weise können Sie archivierte Geschäftsobjekte schützen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.
Durch den unabhängigen Zugriff entfällt die Notwendigkeit, die ursprünglichen Anwendungen oder Versionen zu pflegen. Außerdem können Benutzer die Daten in den Archiven mit branchenüblichen Methoden und Berichtstools anzeigen, abfragen und Berichte erstellen.
Optim Archive erstellt Berichte aus Archivierungs-, Löschungs- und Wiederherstellungsprozessen, die detaillierte Informationen zu Datenbankverbindungen, Zugriff, Datendurchsatz, Indexnutzung und anderen relevanten Statistiken anzeigen.
Die Level für die verschiedenen Datenkategorien oder -temperaturen ermöglichen das konsistente Erreichen der Leistungsziele für Anwendungen und Data Warehouses. Legen Sie geeignete Service Levels für aktuelle (heiße) Daten, Berichtsdaten (warm) und historische Daten (kalt) fest.
Als eine einzige skalierbare Lösung unterstützt InfoSphere Optim Archive häufig verwendete Anwendungen, Datenbanktechnologien und Betriebssysteme.