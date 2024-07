IBM® Open XL Fortran for Linux® on Power ist der Fortran-Compiler der nächsten Generation von IBM, der die Erstellung und Wartung von in Fortran geschriebenen Anwendungen für die Verwendung auf IBM Power erleichtert. Es optimiert Ihre Infrastruktur auf IBM Power-Plattformen und unterstützt umfangreiche numerische, wissenschaftliche und Hochleistungsrechnungen. Durch die vollständige Nutzung der neuesten Power10-Architektur kann IBM Open XL Fortran for Linux on Power Code generieren, der die Funktionen von Power10 nutzt, um Ihre Hardwarenutzung zu maximieren.

IBM Open XL Fortran für Linux on Power kombiniert IBM XL Fortran-Technologie mit LLVM-Compiler-Infrastruktur. LLVM ist ein Open-Source-Compilation-Framework, das aktiv von einer großen Entwicklungs-Community verwaltet wird und mehrere Architekturen und Programmiersprachen unterstützt.

Ältere IBM XL Fortran for Linux-Compiler können weiterhin verwendet werden. Wechseln Sie zur Registerkarte Ressourcen , um mehr zu erfahren.