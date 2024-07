Kosten reduzieren und Immobilien optimal verwalten IBM MQ-Lösungen werden von Tausenden von Unternehmen weltweit genutzt, um sicher zu sein, dass ihre Geschäftsdaten geschützt sind und zuverlässig zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommen. Die MQ Appliance ist eine gute Wahl für alle, die die Wartung vereinfachen und die Kosten senken möchten. Lernen Sie den M2003 kennen Die neueste Entwicklung der IBM MQ Appliance ist da und unterstützt das Unternehmenswachstum mit Datenverfügbarkeit und -integrität, wobei die Einfachheit im Mittelpunkt steht. Ankündigung lesen

Infografik ansehen Ist Ihr Unternehmen vor Unterbrechungen und Datenverlusten geschützt? Blogbeitrag lesen Datenblatt herunterladen

Vorteile Einfache Einrichtung Die IBM MQ-Firmware ist auf dedizierter, gesicherter Hardware vorinstalliert, sodass Ihre Teams schnell loslegen können. Maximierung der Leistung Bewältigen Sie selbst die anspruchsvollsten Workloads mit hohem Volumen mit mehr Prozessorleistung, schnellerem Speicher und größerer Netzwerkkapazität. Ausfallsicherheit Erstellen Sie ganz einfach eine hochverfügbare, robuste Architektur für den kontinuierlichen Zugriff auf Nachrichtendaten im Falle eines Ausfalls. Reduzierte Kosten Sparen Sie Hardware- und Wartungskosten, indem Sie Ihren Bestand vereinfachen und den Zeitaufwand für Installation, Patching und Wartung komplexer Multi-Stack-Umgebungen eliminieren. Dateneinblicke ohne Unterbrechungen Nutzen Sie geschäftskritische Daten, die Ihr Unternehmen durchlaufen, mit Streaming Queues, um Analysen und KI nahtlos voranzutreiben. Schutz vor Bedrohungen Verschlüsseln Sie hochsensible und wertvolle Geschäftsdaten in allen Phasen ihrer Journey, ohne komplexen Code zu schreiben oder Anwendungen zu ändern.

Funktionen von IBM MQ Starkes Messaging Verbinden Sie unterschiedliche Systeme mit Unterstützung von Nachrichtenwarteschlangen, Ereignissen oder PubSub und Durchführung von Transaktionen. Zuverlässige Nachrichtenübermittlung Anders als bei der Konkurrenz geht bei IBM MQ niemals eine Nachricht verloren und wird niemals eine Nachricht mehr als einmal übermittelt. Marktführendes Messaging, überall Holen Sie sich diese bewährte, sichere und leistungsstarke Messaging-Lösung unabhängig von der Art und vom Ort der Bereitstellung. Resiliente Operationen Dank automatisiertem und intelligentem Lastausgleich können Sie Anwendungen nach Maß entwickeln. Freiheit bei der Entwicklung Nutzen Sie die umfassende Unterstützung von Sprache, API und Nachrichtenprotokollen (einschließlich AMQP) sowie einfache Management-Tools. Tägliche technische Unterstützung rund um die Uhr Ein engagiertes IBM MQ-Team sowie eine große Benutzercommunity stehen Ihnen hilfreich zur Seite.

Spezifikationen RAM 256 GB RAM, 16 x 16 GB DDR4 DIMMs Ethernet-Anschlüsse 1 GbE-Anschlüsse: 8

10 GbE-Anschlüsse: 4

40 GbE-Anschlüsse: 4

100 GbE-Anschlüsse: 2

1 GbE-Ethernet-Anschlüsse für die Verwaltung: 2 (1 unterstützt IPMI) Prozessoren und Festplatten 2 x 16-Core Intel Xeon Gold 6326 Prozessoren. 2,9 GHz QXS7, Hyperthreading aktiviert

4 x 3,2 TB NVMe SSDs unter hardwaregesteuertem gespiegeltem RAID

Kundenreferenzen Lebensmitteleinzelhändler Ein Lebensmitteleinzelhändler übermittelt täglich mühelos etwa 50 Millionen Nachrichten im ganzen Land. Die Professional Provident Society Der Kunde konnte infolge von Protokollierungen einen Rückgang um 80 % bei den Korrekturmaßnahmen verzeichnen, und durch IBM MQ Advanced konnten 90 % des Systemcodes entfallen.

Finanzinstitute setzen MQ in großem Umfang ein, denn die Software erledigt ihre Aufgaben vorbildlich. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Kundenreferenz lesen