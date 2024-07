Verwenden Sie Software, die zur Einhaltung Ihrer Sicherheitsstandards beiträgt und von FedRAMP und FISMA genehmigt ist. Sean Fromm Mitbegründer und Vice President G2SF Inc. Im Rahmen eines Auswahlverfahrens haben wir zwei Produkte getestet, von denen sich MaaS360 als das benutzerfreundlichste erwiesen hat. Zu den zusätzlichen Funktionen von MaaS360 gehört beispielsweise, dass es auf seiner mobilen Plattform auch Intranet anbietet. Ashil Alemyar Projektleiter IT Delfland Waterboard Mit MaaS360 können wir jetzt Tablets, die zurückgebracht werden, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die Daten der Ausleihenden zu löschen, ohne dass das vorinstallierte Image verloren geht. Jason Tutin Digital and Learning Development Manager Leeds Library Service