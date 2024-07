Vielen Dank, dass Sie sich für die IBM Sterling Intelligent Promising-Testversion angemeldet haben. Das Testangebot ist eine 30-tägige, kostenlose Testversion.



Sie erhalten innerhalb weniger Minuten eine E-Mail mit den nächsten Schritten für den Zugang zur IBM Sterling Intelligent Promising-Testversion, in der Sie herausfinden können, wie IBM Sie dabei unterstützen kann, Ihren Umsatz zu steigern und neue Kunden zu gewinnen, indem Sie Ihre Bestände in Echtzeit einsehen und genaue Liefertermine zusagen.



In der Testversion können Sie Produktfunktionen testen, darunter:

Personalisierte geschätzte Liefertermine





Inventar in Echtzeit und mehrere Lieferoptionen für den Käufer





Geschäftsregeln zur Verwaltung des Bestandsrisikos





Bestandssuche und -prüfung





Einschränkungen bei Netzwerkmanagement und Auftragsabwicklung





Konfigurieren von Carrier-Diensten und -Zeitplänen im gesamten Netzwerk





Wie die Plattform mithilfe zuverlässiger Laufzeiten von Transportdiensten Echtzeitversprechen bietet





Bearbeitungszeit und vielversprechende Regeln, die ein Lieferversprechen in Echtzeit vorschreiben