Kubernetes (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist eine Open-Source-Plattform, die sich auf die flexible und dynamische Automatisierung des Containermanagements konzentriert. Die verschiedenen Teile bauen alle aufeinander auf, um eine gesamte Microservices-Umgebung zu orchestrieren. Kubernetes gruppiert Container, die auf demselben Host-Rechner laufen, in Pods und weist ihnen Schlüssel-Wert-Paare zu, um sie zu identifizieren und zu sortieren. Pods führen dann Serviceanfragen von menschlichen Benutzern oder anderen Umgebungskomponenten aus, die als Clients fungieren. Interne Controller gleichen den aktuellen Systemstatus ständig mit dem in der Konfiguration angeforderten gewünschten Zustand ab und klonen, verteilen und führen anschließend Pods aus, um den gewünschten Zustand zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie in der Kubernetes-Dokumentation (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Nach der Bereitstellung in einer Client-Umgebung wird Instana automatisch die gesamte Infrastruktur abbilden und mit seinem Dynamic Graph-Backend-Modell feststellen, wie die verschiedenen Technologien miteinander interagieren.

