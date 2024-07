IBM Inspection Workbench ist eine native iPadOS-App, die mit IBM Model Builder für Vision oder Maximo Visual Inspection zusammenarbeitet, um die Beschriftung von Bildern zu ermöglichen, die zum Trainieren von Computer Vision-Modellen mit einem iPad mit Apple Pencil auf kompatiblen Geräten verwendet werden. Sobald Modelle auf IBM Model Builder für Vision oder Maximo Visual Inspection trainiert wurden, kann IBM Inspection Workbench diese Modelle nahezu in Echtzeit in der IBM Inspector Portable App, der IBM Inspector Wearable App und der Maximo Visual Inspection Mobile App bereitstellen, um relevante Inspektionen zu erstellen oder zu aktualisieren – alles aus einer nativen iPadOS-Erfahrung.



Darüber hinaus führt IBM Inspection Workbench das Konzept der Inspektionsprozeduren ein, die es ermöglichen, mehrere Inspektionen als eine Abfolge von Schritten durchzuführen. Prozeduren können über die IBM Inspection Workbench erstellt, bearbeitet und veröffentlicht werden. Veröffentlichte Prozeduren können in der IBM Inspector Portable App und der IBM Inspector Wearable App ausgeführt werden.



Diese App kann auch als Benutzeroberfläche verwendet werden, um kompatible Modelle auf IBM Maximo Visual Inspection zu trainieren, mit dem Vorteil einer integrierten Möglichkeit zur Fernverwaltung mit IBM Maximo Visual Inspection Mobile.