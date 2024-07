IBM Inspector Portable ist eine native iOS- oder iPadOS-Mobilanwendung, die die Funktionen von IBM Model Builder for Vision oder IBM Maximo Visual Inspection nutzt, um Core ML-Modelle auf dem iPhone oder iPad auszuführen und so visuelle Handheld-Inspektionen zu ermöglichen. IBM Inspector Portable führt das Konzept der Inspektionsverfahren ein, die es dem Benutzer ermöglichen, mehrere Inspektionen als eine Abfolge von Schritten durchzuführen. Verfahren können einfach in der IBM Inspection Workbench Companion App auf einem iPad erstellt werden.