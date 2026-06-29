IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS löst und aktualisiert Präfixe von IMS-Datenbanken, die an logischen Beziehungen beteiligt sind – und zwar in einem einzelnen Arbeitsschritt. Die Software erstellt einen Datensatz zur Auflösung der logischen Beziehungsverweise, die für die Datenbanken definiert sind. Anschließend aktualisiert die Funktion „Präfixaktualisierung“ das Präfix jedes Segments, dessen Präfixinformationen durch einen Datenbankladevorgang, eine Reorganisation – oder beides – beeinträchtigt wurden.

Das Tool verbessert die Datenbankverwaltung, indem es die Auflösung von Präfixen und Aktualisierungsaufgaben vereinfacht. Es verkürzt die Reorganisationsdauer und die CPU-Zeit, indem es Verweise auf logische Beziehungen schnell auflöst und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch senkt.