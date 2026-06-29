IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS löst und aktualisiert Präfixe von IMS-Datenbanken, die an logischen Beziehungen beteiligt sind – und zwar in einem einzelnen Arbeitsschritt. Die Software erstellt einen Datensatz zur Auflösung der logischen Beziehungsverweise, die für die Datenbanken definiert sind. Anschließend aktualisiert die Funktion „Präfixaktualisierung“ das Präfix jedes Segments, dessen Präfixinformationen durch einen Datenbankladevorgang, eine Reorganisation – oder beides – beeinträchtigt wurden.
Das Tool verbessert die Datenbankverwaltung, indem es die Auflösung von Präfixen und Aktualisierungsaufgaben vereinfacht. Es verkürzt die Reorganisationsdauer und die CPU-Zeit, indem es Verweise auf logische Beziehungen schnell auflöst und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch senkt.
Sicherstellen, dass Zeigerbeziehungen nach dem Laden oder Reorganisieren logisch zusammenhängender Datenbanken aufgelöst und für die Produktion bereit sind.
Präfixauflösung und Aktualisierungsfunktionen werden in einem einzigen Arbeitsschritt kombiniert.
Nutzen Sie den HPPRPIPE-Datenübertragungsdienst, der den Bedarf an Zwischendatensätzen überflüssig macht und sowohl die Bearbeitungszeit als auch den Ressourcenverbrauch reduziert.
Die Zwischenarbeitsdatensätze DFSURWF2 und DFSURWF3 werden eliminiert, was zu weniger Bandhandhabung und einer geringeren Zuweisung von Direct Access Speicher Device (DASD) führt.
Reduzierung oder Vermeidung eines Großteils der I/O-, Bandhandhabungs- und DASD-Anforderungen, die oft mit Präfixauflösung und Präfixaktualisierung verbunden sind.
Wie es funktioniert – IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS löst und aktualisiert IMS-Datenbankpräfixe, die an IMS-Datenbank-logischen Beziehungen beteiligt sind. Das Tool erledigt diese Arbeit in zwei Schritten: IMS-Präfixauflösung und IMS-Präfix-Aktualisierung. IMS Prefix Resolution erstellt sofort einen Datensatz, um die logischen Beziehungszeiger zu lösen, die für die IMS-Datenbank definiert sind.
Integriert mit IMS Index Builder - IMS HP Prefix Resolution ist mit dem IMS Index Builder integriert, um auch sekundäre Indexzeiger aufzulösen. Die IMS HP-Präfixauflösung verwendet eine Reihe spezieller Arbeitsdateien, um E/A-Operationen zu eliminieren und die Datensatzzuweisungen zu reduzieren, um die Leistung der IMS-Datenbankpräfixauflösung zu verbessern. Es erstellt außerdem Berichte, die die durchgeführten Aktivitäten zeigen. Diese Berichte werden im IMS Tools Knowledge Base Repository gespeichert. Besuchen Sie den IMS Index Builder
IMS-Präfix-Update – IMS-Präfix-Update aktualisiert IMS-Datenbankpräfixe, die von Datenbankladevorgängen, Datenbankreorganisationen – oder beidem betroffen sind. Es kann als eigenständiger Schritt oder zusammen mit IMS HP Prefix Resolution laufen. Es gibt auch einen speziellen Buffer-Handler, der die Leistung von IMS Prefix Update verbessert. Wenn die IMS-Datenbank bei Database Recovery Control (DBRC) registriert ist, gibt der Schritt IMS Prefix Update DBRC-Reorganisationsbenachrichtigungen aus, um anzuzeigen, dass die IMS-Datenbankpräfixe aktualisiert wurden.
Warum es Ihrem Betrieb helfen wird – IMS HP Prefix Resolution ermöglicht es Ihnen, diese Aufgaben deutlich einfacher und schneller zu erbringen, indem die Aufgabenschritte vereinfacht und der Einsatz spezifischer Ressourcen entfällt. Mit diesen fortschrittlichen Funktionen erleichtert und beschleunigt IMS HP Prefix Resolution die Aufgaben von Datenbankadministratoren (DBAs) und verbessert die Verfügbarkeit Ihres Systems und Ihrer personellen Ressourcen.