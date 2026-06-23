Erstellt Datenbank-Ressourcen für die schnelle Backup und Wiederherstellung
Funktionen zum Kopieren und Wiederherstellen von Datenbanken mit hoher Geschwindigkeit
IBM® IMS High Performance Image Copy for z/OS bietet Funktionen für schnelles Backup und schnelle Wiederherstellung von Datenbankdatensätzen. Die Software automatisiert die fehleranfälligen manuellen Vorgänge, die normalerweise zur Erstellung von IMS-Image-Kopien erforderlich sind. Sie hilft Ihnen, die Zeit für Backup und Wiederherstellung von Datenbanken zu verkürzen, indem sie Schnellaufnahmen von Image-Kopien und Neustartmethoden unterstützt.
IMS High Leistung Image Copy reduziert die Nichtverfügbarkeitszeit von Datenbankdatensätzen. Automatisierte Betriebsfunktionen nehmen die Datenbank vor dem Erstellen einer Batch-Image-Kopie offline und starten sie nach dem Vorgang neu.
Funktionen
IMS HP Image Copy verkürzt die Laufzeit, indem es Image-Kopien für mehr als einen Datenbankdatensatz erstellt. Außerdem verkürzt dies die Zeit, in der eine Datenbank während des Kopiervorgangs und der Wiederherstellung nicht verfügbar ist.
IMS HP Image Copy erfordert weniger manuelle Arbeit zur Steuerung von Ausgabebildkopie-Datensätzen durch Verwendung einer Namensvorlage. Es minimiert manuelle Datenbankstopps und -starts mit der IMS Tools Online System Interface.
Durch das Stapeln der Ausgabe der Image Copy-Funktion verringert IMS HP Image Copy die Anzahl der verwendeten Bandvolumina und senkt die Betriebskosten.
IMS HP Image Copy speichert Berichte in einem zentral verwalteten Repository. Die Software sammelt Datenbankstatistiken und speichert sie in einem zentralen Repository zur Verwendung mit anderen IMS Tools oder Produkten.
Anwendungsfälle
IBM® IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OS erstellt Bildkopien, die zu den wichtigsten Ressourcen zur Wiederherstellung von IMS-Datenbanken gehören. Es unterstützt verschiedene Arten des Image-Kopierens sowie sowohl Lösungen von IBM und anderen Unternehmen für die schnelle Replikation und Speicherverarbeitung. Es ist mit dem IMS-Befehlsprozessor verbunden, sodass die IMS-Datenbank nicht gestoppt und neu gestartet werden muss. Zusätzlich zum Kopieren von Bildern aus der IMS-Datenbank ermöglicht IMS HP Image Copy das Erstellen von Kopien der IMS-Datenbankdatensätze.
IMS HP Image Copy kann Image-Kopien im „Stapelverfahren“ oder „parallel“ erstellen. Eine Image-Kopie im Stapelverfahren wird erstellt, wenn die IMS-Datenbank mit einem /DBR- oder /DBD-Befehl offline genommen wird oder mit dem Befehl IMS DB QUIESCE online bleibt. Es wird eine parallele Image-Kopie erstellt, während die IMS-Datenbank weiterhin für Aktualisierungen verfügbar ist. Bei einer parallelen Image-Kopie sind die von IMS archivierten Protokolldatensätze zur Wiederherstellung erforderlich, da Aktualisierungen möglicherweise während der Erstellung der Image-Kopie stattgefunden haben.
IMS HP Image Copy unterstützt schnelle Replikation von Speicherprozessoren von IBM, EMC und Hitachi. Mit IBM startet das Tool IBM® FlashCopy. Bei EMC verwenden die Tools den EMC TimeFinder-Support. Mit Hitachi startet das Tool die FlashCopy-Unterstützung der Hitachi Emulation Software. Diese Speicherprozessoren ermöglichen das schnelle Erstellen von Imagekopien, indem sie das Kopieren der Daten auf Ebene des Speicherprozessors verwalten.
IMS HP Image Copy erzeugt Prozesszusammenfassungsberichte während der Bildkopierverarbeitung. Diese Berichte führen Aufzeichnungen über erstellte Bildkopien, und alle Berichte werden im IMS Tool Knowledge Base (ITKB) Repository zur zentralen Ansicht und historischen Analyse gespeichert.
IMS HP Image Copy ermöglicht die Erstellung und Verwaltung mehrerer Bildkopien derselben IMS-Datenbank in einem einzigen Durchlauf. Diese Kopien können an verschiedene Medien oder Standorte weitergeleitet werden, wie z. B. Festplatte und Band, um verschiedene Wiederherstellungs-, Test- und Notfallwiederherstellungs-Strategien zu unterstützen. Die Lösung lässt sich in SMS und standortspezifische Standards integrieren, um eine einheitliche Benennung, Aufbewahrung und Katalogisierung von Bildkopien zu gewährleisten. Dadurch unterstützt sie Unternehmen dabei, ihre Ausfallsicherheit zu verbessern und gleichzeitig die Verwaltung von Backups sowie die Einhaltung von Compliance-Anforderungen zu vereinfachen.
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