IBM® IMS High Performance Image Copy for z/OS bietet Funktionen für schnelles Backup und schnelle Wiederherstellung von Datenbankdatensätzen. Die Software automatisiert die fehleranfälligen manuellen Vorgänge, die normalerweise zur Erstellung von IMS-Image-Kopien erforderlich sind. Sie hilft Ihnen, die Zeit für Backup und Wiederherstellung von Datenbanken zu verkürzen, indem sie Schnellaufnahmen von Image-Kopien und Neustartmethoden unterstützt.

IMS High Leistung Image Copy reduziert die Nichtverfügbarkeitszeit von Datenbankdatensätzen. Automatisierte Betriebsfunktionen nehmen die Datenbank vor dem Erstellen einer Batch-Image-Kopie offline und starten sie nach dem Vorgang neu.