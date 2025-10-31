IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Verwaltet IMS HALDBs mit Tools für Tuning, Partitionierung und Integration

Datenblatt lesen
Überblick

Das IMS™ High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS unterstützt die Umwandlung vorhandener Full-Function-Datenbanken in HALDB. IMS Datenbankadministratoren (DBAs) können Änderungen an Partitionseinstellungen simulieren, um vor der Implementierung zu überprüfen, ob sie korrekt sind. Außerdem haben DBAs die Möglichkeit, die HALDB-Datenbanken zu warten und zu optimieren.

Partitionen können konsolidiert oder aufgeteilt werden, um dem Wachstum oder der Verkleinerung von Datenbankpartitionen gerecht zu werden. Das IMS HALDB Toolkit ist vollständig in andere IMS-High-Performance-Tools integriert, um erweiterte Verwaltungsfunktionen von IMS HALDB-Datenbanken bereitzustellen.
Datenbanken einfach konvertieren

Das IMS HALDB Toolkit for z/OS konvertiert IMS Full-Function-Datenbanken in einem Schritt in IMS High Availability Large Database-Datenbanken.
IMS HALDB-Konvertierungen simulieren und prüfen

Das IMS HALDB Toolkit for z/OS ermöglicht Partitionskonsolidierungen und -aufteilung zur Überprüfung der Partitionseinstellungen.
Prozeduren verwalten

Das IMS HALDB Toolkit for z/OS verwaltet IMS HALDB-Wartungsverfahren und optimiert die Leistung und Wartbarkeit von IMS HALDB.
IMS-Datenbankwiederherstellungskontrolle (DBRC) verwalten

Das IMS HALDB Toolkit bietet spezielle Funktionen für den Umgang mit IMS DBRC. 

Funktionen

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) für z/OS kann dazu beitragen, den Zeitaufwand und die erforderlichen Fähigkeiten für die Durchführung von Anwendungsaufgaben zu minimieren. Das Toolkit bietet IMS HALDB-Wartung, -Modellierung und -Analyse. Außerdem kann die Datenverfügbarkeit rund um die Uhr gewährleistet werden. Die Toolkit-Anwendungsfunktionen ermöglichen es Anwendungen, die HALDB-Umgebung besser zu nutzen. Die System-Dienstprogramme bieten zudem Funktionen, die die Wartungsfreundlichkeit von HALDB verbessern können.
Konvertierung zu IMS HALDB-Datenbanken

Das IMS HALDB Toolkit migriert Ful-Function-Datenbanken zu IMS HALDB-Datenbanken. Zunächst wird die Konvertierung simuliert und die für die aktuelle IMS-Full-Function-Datenbank geeigneten IMS-HALDB-Partitionseinstellungen werden ermittelt. Anschließend erfolgt die eigentliche Umwandlung der IMS Full-Function-Datenbank in eine IMS HALDB-Datenbank. Dieser Vorgang wird in einer einzigen Batch-Anweisung durchgeführt. Eine ISPF-Schnittstelle generiert alle notwendigen Teilschritte.
IMS HALDB-Datenbanken warten

Mit dem IMS HALDB Toolkit können IMS-DBAs Partitionen konsolidieren oder aufteilen, wenn die Datenmenge wächst oder schrumpft. Um sicherzustellen, dass die neuen Partitionseinstellungen korrekt sind, kann der IMS-DBA die Neupartitionierung simulieren, bevor die Änderung an der IMS HALDB-Datenbank vorgenommen wird. Anschließend kann der IMS-DBA spezifische Schwellenwerte festlegen, um darüber informiert zu werden, wann eine IMS-HALDB-Datenbank gewartet werden muss.
Leistung verbessern

Das IMS HALDB Toolkit verbessert die Leistung von IMS HALDB-Datenbanken. Nach der Reorganisation einer primären IMS-HALDB-Datenbank müssen sekundäre Indexzeiger repariert werden. In IMS wird dieser Reparaturprozess mithilfe der „automatischen Fehlerbehebung“ durchgeführt, d. h. der Index wird bei der ersten Verwendung korrigiert. Da diese automatische Fehlerbehebung die Leistung in Spitzenzeiten jedoch beeinträchtigen kann, bietet das Toolkit ein Offline-Dienstprogramm zur Wiederherstellung der sekundären Indizes.
Datenbanken konvertieren

Das IMS HALDB Toolkit unterstützt auch die Konvertierung von benutzerpartitionierten IMS-Datenbanken zu IMS HALDB-Datenbanken. Wenn es mehrere identische Datenbanken mit unterschiedlichen Schlüsselbereichen gibt, wandelt das Toolkit die Datenbanken in IMS-HALDB-Datenbanken um und führt die Daten zu einer einzigen IMS-HALDB-Datenbank zusammen. Dies ist hilfreich für Benutzer, die eine sekundäre Indizierung benötigen, diese aufgrund der Aufteilung der Daten auf mehrere Datenbanken aber nicht nutzen konnten.
Umgang mit IMS Database Recovery Control (DBRC)

Das IMS HALDB Toolkit bietet spezielle Funktionen für den Umgang mit IMS DBRC. Mithilfe des Tools können beispielsweise die IMS-HALDB-DBRC-Definitionen von einem IMS-RECON-Datensatz in einen anderen IMS-RECON-Datensatz geklont oder repliziert werden. Während des Replikationsprozesses kann es auch den Namen des High-Level-Datensatzqualifizierers ändern. Darüber hinaus können mit dem Toolkit Produktions-IMS-HALDB-Datenbanken zugewiesen und von einem IMS-System in ein anderes kopiert werden.
Weiterführende Lösungen

IMS-Lösungspaket für Datenbanken
Unterstützt Online-Datenbankreorganisationen, um die Verfügbarkeit rund um die Uhr zu unterstützen und voll funktionsfähige IMS-Datenbanken und HALDBs zu verwalten.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Unterstützen Sie Offline-Datenbankreorganisationen und verwalten Sie IMS-Datenbanken und HALDBs mit vollem Funktionsumfang.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Verwenden Sie eine Suite, die eine integrierte Lösung für das gleichzeitige Backup und die Wiederherstellung mehrerer Datensätze und Fast-Path-Bereiche bietet.
IMS Tools
Verbessern Sie die Leistung ihres IMS-Systems mit bedarfsorientierten, anwendungsspezifischen Tools für Datenbank- und Transaktionsmanagement.

Ressourcen

IBM Dokumentation
Erhalten Sie Informationen zur Wartung und Verwendung des Produkts.
IBM Entwickler-Community
Entdecken Sie technische Themen, finden Sie Testsoftware und treten Sie der Community bei.
Produktdokumentation zu IMS-Tools
Lesen Sie IMS Tools Produktpublikation, Programmverzeichnisse und andere zugehörige technische Inhalte im PDF-Format.
IMS Tools-Video-Wiedergabeliste
Sehen Sie sich Videos an, die Demos und Webcasts zu IBM IMS und verwandten Produkten und Technologien enthalten.
Machen Sie den nächsten Schritt
Datenblatt lesen
