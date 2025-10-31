IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Verwaltet IMS HALDBs mit Tools für Tuning, Partitionierung und Integration
Das IMS™ High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS unterstützt die Umwandlung vorhandener Full-Function-Datenbanken in HALDB. IMS Datenbankadministratoren (DBAs) können Änderungen an Partitionseinstellungen simulieren, um vor der Implementierung zu überprüfen, ob sie korrekt sind. Außerdem haben DBAs die Möglichkeit, die HALDB-Datenbanken zu warten und zu optimieren.
Partitionen können konsolidiert oder aufgeteilt werden, um dem Wachstum oder der Verkleinerung von Datenbankpartitionen gerecht zu werden. Das IMS HALDB Toolkit ist vollständig in andere IMS-High-Performance-Tools integriert, um erweiterte Verwaltungsfunktionen von IMS HALDB-Datenbanken bereitzustellen.
Das IMS HALDB Toolkit for z/OS konvertiert IMS Full-Function-Datenbanken in einem Schritt in IMS High Availability Large Database-Datenbanken.
Das IMS HALDB Toolkit for z/OS ermöglicht Partitionskonsolidierungen und -aufteilung zur Überprüfung der Partitionseinstellungen.
Das IMS HALDB Toolkit for z/OS verwaltet IMS HALDB-Wartungsverfahren und optimiert die Leistung und Wartbarkeit von IMS HALDB.
Das IMS HALDB Toolkit bietet spezielle Funktionen für den Umgang mit IMS DBRC.
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) für z/OS kann dazu beitragen, den Zeitaufwand und die erforderlichen Fähigkeiten für die Durchführung von Anwendungsaufgaben zu minimieren. Das Toolkit bietet IMS HALDB-Wartung, -Modellierung und -Analyse. Außerdem kann die Datenverfügbarkeit rund um die Uhr gewährleistet werden. Die Toolkit-Anwendungsfunktionen ermöglichen es Anwendungen, die HALDB-Umgebung besser zu nutzen. Die System-Dienstprogramme bieten zudem Funktionen, die die Wartungsfreundlichkeit von HALDB verbessern können.