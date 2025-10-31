IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Das IMS™ High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS unterstützt die Umwandlung vorhandener Full-Function-Datenbanken in HALDB. IMS Datenbankadministratoren (DBAs) können Änderungen an Partitionseinstellungen simulieren, um vor der Implementierung zu überprüfen, ob sie korrekt sind. Außerdem haben DBAs die Möglichkeit, die HALDB-Datenbanken zu warten und zu optimieren.

Partitionen können konsolidiert oder aufgeteilt werden, um dem Wachstum oder der Verkleinerung von Datenbankpartitionen gerecht zu werden. Das IMS HALDB Toolkit ist vollständig in andere IMS-High-Performance-Tools integriert, um erweiterte Verwaltungsfunktionen von IMS HALDB-Datenbanken bereitzustellen.