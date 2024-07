IBM FileNet BatchIt ist ein Tool zum Massenimport von Dokumenten zum Erfassen digitaler Inhalte. Es wandelt importierte Dateien in wertvolle digitale Inhalte um, die schnell zugänglich sind, um die Produktivität und den Service in Unternehmen zu verbessern. Dieses bewährte Tool bietet Prüfpunkte und Neustartfunktionen, damit die IT des Kunden den Import reibungslos durchführen kann.