Online-Einzelhandelsriese erzielt Cloud-Erfolg Ein führender deutscher Einzelhändler benötigte zur Unterstützung seines wachsenden Online-Geschäfts eine integrierte Sicherheitslösung, die eine sichere, flexible und skalierbare Umgebung bieten konnte. Mit Schulungen und schneller Bereitstellungsunterstützung durch IBM® Security Expert Labs konnte in nur drei Monaten eine vollständige Migration von der vorhandenen lokalen IBM® Security QRadar-Lösung auf die QRadar on Cloud-Plattform abgeschlossen werden. So verkürzte OTTO die Onboarding-Zeit