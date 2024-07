IBM® Envizi™: Target Setting + Tracking vereinfacht und automatisiert den Prozess der Erfassung und Verfolgung der Treibhausgasbilanz im Vergleich zu den Zielen auf verschiedenen Ebenen der Organisation. Da alle Daten zu Ihren Treibhausgasemissionen an einem zentralen Ort verfügbar sind, können Organisationen so ganz einfach verschiedene Arten von Zielen festlegen, einschließlich in Bezug auf Energieverbrauch, Kosten, Emissionen oder Intensität.



Intuitive Dashboards helfen Ihnen, Möglichkeiten zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen zu identifizieren, eine Strategie für das CO 2 -Management zu entwickeln und die Auswirkungen Ihrer verschiedenen Nachhaltigkeitsprojekte nachzuverfolgen.