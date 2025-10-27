Eine visuelle, modellgesteuerte Umgebung für die Entwicklung, Validierung, Prüfung und Dokumentation von Echtzeit- und eingebetteten Anwendungen
IBM Engineering Rhapsody Developer ist eine modellgesteuerte Entwicklungsumgebung (MDD), die Unterstützung für UML, SysML und AUTOSAR bietet. Sie ermöglicht es Ihnen, in Ihrer domainspezifischen Sprache (DSL) zu arbeiten.
Spezifikationen und Design grafisch ausdrücken: Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Teams und in der gesamten Lieferkette, indem Sie Branchenstandards und eindeutige Notationen nutzen.
Durch modellbasierte Simulationen und Analysen können Sie frühzeitig und kontinuierlich Spezifikationen nachweisen und Designs prüfen.
Zeigen Sie, wie und warum in den Schritten Anforderungen > Spezifikation > Design > Code Designentscheidungen und -kompromisse getroffen wurden.
Eine kostengünstige System-Engineering-Umgebung, mit der Sie Anforderungen analysieren und ausführlich darstellen, Architekturkompromisse treffen und Designs dokumentieren können.
Alle Funktionen des Architect for Systems Engineers sowie die Möglichkeit zum Prototyping, zur Simulation und zur Ausführung von Entwürfen für eine frühzeitige Validierung.
Kostengünstige integrierte Software-Engineering-Umgebung für die grafische Architektur von C++-, C- oder Java-Anwendungen mithilfe von UML oder AUTOSAR.
Eine eingebettete und agile Echtzeit-Softwareentwicklungsumgebung mit vollständiger Anwendungsgenerierung für C++, C, Java und Ada (einschließlich MISRA-C und MISRA-C++).
Starten Sie mit einer kostenlosen Testversion oder vereinbaren Sie ein Meeting mit einem IBM-Experten, um zu sehen, wie Ihr Unternehmen von Engineering Rhapsody profitieren kann.