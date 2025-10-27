IBM Engineering Rhapsody Developer

Eine visuelle, modellgesteuerte Umgebung für die Entwicklung, Validierung, Prüfung und Dokumentation von Echtzeit- und eingebetteten Anwendungen

Überblick

IBM Engineering Rhapsody Developer ist eine modellgesteuerte Entwicklungsumgebung (MDD), die Unterstützung für UML, SysML und AUTOSAR bietet. Sie ermöglicht es Ihnen, in Ihrer domainspezifischen Sprache (DSL) zu arbeiten. 

 Erfahren, wie MBSE erfolgreiche Innovationen ermöglicht Services für die Anwendungsentwicklung
Vorteile
Gewinnung von Abstraktionsfähigkeiten

Spezifikationen und Design grafisch ausdrücken: Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Teams und in der gesamten Lieferkette, indem Sie Branchenstandards und eindeutige Notationen nutzen.
Verifizierung und Validierung

Durch modellbasierte Simulationen und Analysen können Sie frühzeitig und kontinuierlich Spezifikationen nachweisen und Designs prüfen.
Rückverfolgbarkeit

Zeigen Sie, wie und warum in den Schritten Anforderungen > Spezifikation > Design > Code Designentscheidungen und -kompromisse getroffen wurden.

Funktionen

Codegenerierung
Vollständige Generierung von Embedded-Anwendungen

IBM Engineering Rhapsody – Developer generiert Anwendungscode für die Sprachen C, C++, Java™ und Ada, einschließlich Architektur- und Verhaltensansichten (wie Statecharts und Aktivitätsdiagramme). Sie können vorhandenen C-, C++-, Java-, Ada- und C#-Code als Referenz importieren und visualisieren oder weiter entwickeln und Änderungen an Design oder Code synchronisieren, um beides auf dem gleichen Stand zu halten. Es unterstützt auch die Integration der Eclipse-Plattform für eine integrierte Code-, Modell- und Debug-Umgebung.
Simulation- und modellbasierte Tests
Simulation- und modellbasierte Tests

Verwenden Sie Animationsfunktionen für On-Demand-Hilfe mit Debugging auf Designebene, um Defekte frühzeitig zu vermeiden. Sie können die Testerstellung und -ausführung mithilfe der Software IBM Engineering Rhapsody – Test Conductor Add On automatisieren, um die Standards ISO 26262 und IEC 61508 zu erfüllen. Sie können komplexe Anforderungen auch mit UML, SysML oder domänenspezifischen Sprachen (DSL) wie AUTOSAR, DDS oder MARTE visualisieren und analysieren oder eigene DSL erstellen.
Lebenszyklusunterstützung
Integration in das IBM Engineering Lifecycle Management

IBM Engineering Rhapsody – Developer bietet eine visuelle Entwicklungsumgebung, die in die IBM Engineering Lifecycle Management-Systeme und Software-Engineering-Plattform für die Entwicklung des gesamten Produktlebenszyklus integriert ist. Es lässt sich mit ELM-Produkten – wie IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM Engineering Requirements Management DOORS Family, IBM Engineering Workflow Management, IBM Rational ClearCase und anderen – für die Entwicklung des gesamten Produktlebenszyklus integrieren.
Erstellen Sie Artefakte, die den Standards entsprechen

IBM Engineering Rhapsody für DoDAF, MODAF und UPDM ist eine Zusatzsoftware, mit der Sie Artefakte erstellen können, die den Standards des US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) und Unified Profile für DoDAF/MODAF (UPDM) entsprechen.
Rückverfolgbarkeit der Anforderungen

Diese Software ermöglicht die Rückverfolgbarkeit vom Entwurf bis hin zu den Anforderungen und gibt Ihnen über Rhapsody Design Manager einen Überblick über die neuesten Informationen. Es generiert außerdem Anforderungsinformationen in den Code, um die Rückverfolgbarkeit bei der endgültigen Implementierung zur Einhaltung von Sicherheitsstandards zu unterstützen, und bietet einen parametrischen Constraint-Solver für parametrische SysML-Diagramme. Es beinhaltet eine statische Modellprüfanalyse, die zur Verbesserung der Modellkonsistenz und Modellvollständigkeit beiträgt.
Zusammenarbeit im Team

Sie können agil auf Änderungen reagieren und gleichzeitig die Konsistenz für verschiedene Umgebungen wahren. Du kannst Designs mit deinem erweiterten Team teilen und prüfen. Der erweiterte Modellbrowser hilft Ingenieuren beim Sortieren, Organisieren und Bearbeiten von Modellen. Grafische Modellvergleiche und die Zusammenführung von Modellelementen helfen Teams, parallel zu arbeiten. Ein Benutzerhandbuch verkürzt die Einarbeitungszeit und liefert Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Anwendung von Rhapsody für Systems Engineering, Embedded Software Development und Testing.
Optionsvergleich

Architect für Systemingenieure

Eine kostengünstige System-Engineering-Umgebung, mit der Sie Anforderungen analysieren und ausführlich darstellen, Architekturkompromisse treffen und Designs dokumentieren können.

 Designer

Alle Funktionen des Architect for Systems Engineers sowie die Möglichkeit zum Prototyping, zur Simulation und zur Ausführung von Entwürfen für eine frühzeitige Validierung.

 Architect für Software

Kostengünstige integrierte Software-Engineering-Umgebung für die grafische Architektur von C++-, C- oder Java-Anwendungen mithilfe von UML oder AUTOSAR.

 Entwickler

Eine eingebettete und agile Echtzeit-Softwareentwicklungsumgebung mit vollständiger Anwendungsgenerierung für C++, C, Java und Ada (einschließlich MISRA-C und MISRA-C++).
Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration
Bietet parametrische Einschränkungsevaluierung, Dokumentenerstellung und anpassbare Dokumentenerstellung mit PUB Bietet parametrische Einschränkungsevaluierung, Dokumentenerstellung und anpassbare Dokumentenerstellung mit PUB Bietet parametrische Einschränkungsevaluierung, Dokumentenerstellung und anpassbare Dokumentenerstellung mit PUB Bietet parametrische Einschränkungsevaluierung, Dokumentenerstellung und anpassbare Dokumentenerstellung mit PUB
Beinhaltet AUTOSAR System Authoring; bietet eine auf Systemtechnik ausgerichtete Benutzeroberfläche Beinhaltet AUTOSAR System Authoring; bietet eine auf Systemtechnik ausgerichtete Benutzeroberfläche Beinhaltet AUTOSAR System Authoring Enthält AUTOSAR System Authoring und AUTOSAR RTE Code
Verwendet DDS-Modellierung, DOORS-Familienintegration, API zur Anpassung, DoDAF, MODAF und UPDM Verwendet DDS-Modellierung, DOORS-Familienintegration, API zur Anpassung, DoDAF, MODAF und UPDM Verwendet DDS-Modellierung, DOORS-Familienintegration, API zur Anpassung, DoDAF, MODAF und UPDM Verwendet DDS-Modellierung, DOORS-Familienintegration, API zur Anpassung, DoDAF, MODAF und UPDM
Lizenzoptionen sind für unbefristete und befristete, variable und individuelle Benutzer verfügbar Lizenzoptionen sind für unbefristete und befristete, variable und individuelle Benutzer verfügbar Lizenzoptionen sind für unbefristete und befristete, variable und individuelle Benutzer verfügbar Lizenzoptionen sind für unbefristete und befristete, variable und individuelle Benutzer verfügbar
Bietet Simulation und Modellausführung; Grafische Panels für Prototyping oder Mock-Ups Bietet C-, C++- oder Java-Code-Frame-Generierung oder MISRA-C- oder MISRA-C++-Code-Generierung Bietet C-, C++- oder Java-Code-Frame-Generierung oder MISRA-C- oder MISRA-C++-Code-Generierung
Enthält Reverse-Engineering-Code Enthält Reverse-Engineering-Code
Bietet Simulation und Modellausführung; Grafische Panels für Prototyping oder Mock-Ups
Beinhaltet die vollständige Generierung von Anwendungscode (einschließlich Zustandsdiagrammen) und die Integration mit eingebetteter IDE
Verwendet Build-Artefakte der Generation, Frameworks für die Echtzeitausführung, Ada-Entwicklung und Linux-Support

*Preise sind indikativ, können je nach Land variieren, enthalten keine anfallenden Steuern und Abgaben und unterliegen der Verfügbarkeit des Produktangebots vor Ort. 
Machen Sie den nächsten Schritt

Starten Sie mit einer kostenlosen Testversion oder vereinbaren Sie ein Meeting mit einem IBM-Experten, um zu sehen, wie Ihr Unternehmen von Engineering Rhapsody profitieren kann.

