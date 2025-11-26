Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration

Bietet parametrische Einschränkungsevaluierung, Dokumentenerstellung und anpassbare Dokumentenerstellung mit PUB

Beinhaltet AUTOSAR System Authoring; bietet eine auf Systemtechnik ausgerichtete Benutzeroberfläche

Verwendet DDS-Modellierung, DOORS-Familienintegration, API zur Anpassung, DoDAF, MODAF und UPDM

Lizenzoptionen sind für unbefristete und befristete, variable und individuelle Benutzer verfügbar

Bietet Simulation und Modellausführung; Grafische Panels für Prototyping oder Mock-Ups
Bietet C-, C++- oder Java-Code-Frame-Generierung oder MISRA-C- oder MISRA-C++-Code-Generierung

Enthält Reverse-Engineering-Code Enthält Reverse-Engineering-Code

Bietet Simulation und Modellausführung; Grafische Panels für Prototyping oder Mock-Ups

Beinhaltet die vollständige Generierung von Anwendungscode (einschließlich Zustandsdiagrammen) und die Integration mit eingebetteter IDE