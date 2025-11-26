IBM Engineering Rhapsody Designer

Bietet eine kollaborative, modellbasierte Entwicklungsumgebung für Systemtechnik zur Produktverbesserung

IBM Engineering Rhapsody Designer for Systems Engineers

Überblick
 

IBM Engineering Rhapsody Designer verwendet Systems Modeling Language (SysML) und Unified Modeling Language (UML) – alle innerhalb einer MBSE-Umgebung (Model-Based Systems Engineering). Die Software hilft Ihnen, sich an sich ändernde Kundenanforderungen anzupassen, verbessert die Produktivität und verkürzt die Einführung am Markt durch erweiterte Validierungs- und Simulationsfunktionen.

 Erfahren Sie, wie MBSE Innovationen vorantreibt
Gewinnung von Abstraktionsfähigkeiten

Spezifikationen und Design grafisch ausdrücken: Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Teams und in der gesamten Lieferkette, indem Sie Branchenstandards und eindeutige Notationen nutzen.
Verifizierung und Validierung

Durch modellbasierte Simulationen und Analysen können Sie frühzeitig und kontinuierlich Spezifikationen nachweisen und Designs prüfen.
Rückverfolgbarkeit

Zeigen Sie, wie und warum in den Schritten Anforderungen > Spezifikation > Design > Code Designentscheidungen und -kompromisse getroffen wurden.
Kürzere Entwicklungszeit

Die Funktionen zur Modellierung und Simulation ermöglichen eine frühzeitige Validierung der Entwürfe, minimieren Nacharbeiten und beschleunigen den gesamten Entwicklungsprozess.

Funktionen

Nahaufnahme einer professionellen Bürofachkraft, die an einem Desktop-Computer in einem modernen technologischen Kontrollraum mit digitalen Bildschirmen arbeitet.
Simulation und Modellausführung zur Validierung des Systemverhaltens

IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Designer for Systems Engineers hilft bei der Beseitigung von Modellfehlern durch die Verwendung von Animationsfunktionen für das Debugging auf Designebene. Debuggen Sie mit Animationsunterstützung Designs auf einer höheren Abstraktionsebene. Sie können ebenfalls hervorgehobene aktive Zustände in Zustandsdiagrammen anzeigen, indem Sie Ereignisse einfügen, Operationen aufrufen und Modelle Schritt für Schritt durchgehen. Mit dem parametrischen Constraint Solver für parametrische SysML-Diagramme erleichtert es die Analyse von Handelsstudien und architektonischen Abwägungen.
Ein Team von IT-Programmierern arbeitet an Desktop-Computern im Kontrollraum des Rechenzentrums.
Analyse der Anforderungen und Rückverfolgbarkeit zur Vereinfachung des Designs

Sie können komplexe Anforderungen visualisieren und die Designkonsistenz mit der SysML- und UML-Modellierung beibehalten. Die Software ermöglicht es Ihnen, Anforderungen in Entwurfselementen und Testfällen zu speichern und so Informationen zur Rückverfolgbarkeit innerhalb des Modells bereitzustellen. Es unterstützt die vollständige Rückverfolgbarkeit der Anforderungen zum und vom Design, sodass Sie sehen können, wie sich eine Anforderungsänderung auf das Design auswirkt. Außerdem umfasst es eine statische Modellprüfungsanalyse, die zur Verbesserung der Modellkonsistenz und -vollständigkeit beiträgt.
Eine freiberufliche Frau tippt nachts KI-Prompts auf ihrem Desktop-Computer.
Zusammenarbeit im Team zum Teilen und Überprüfen von Designs

Rhapsody – Designer for Systems Engineers hilft Ihnen dabei, die Komplexität der Entwicklung konsistenter Designs in verschiedenen Umgebungen zu bewältigen, indem es Ihnen ermöglicht, Designs mit dem erweiterten Team zu teilen und zu überprüfen. Es integriert Design- und Entwicklungsfunktionen in einer zusammenhängenden Umgebung und verfügt über einen fortschrittlichen Modellbrowser zum schnellen Sortieren, Organisieren und Bearbeiten von Modellen. Zudem beinhaltet die Software auch grafische Modellvergleiche und ermöglicht das Zusammenführen von Modellelementen, damit Teams parallel arbeiten können.
Junger IT-Ingenieur entschlüsselt Daten, während er vor Computerbildschirmen sitzt und auf einen davon blickt
Visuelle Entwicklung zur grafischen Erfassung von Designs

Mit dieser Software können Sie komplexe Anforderungen durch UML, SysML AUTOSAR, MARTE (Modeling and Analysis of Real-Time Embedded Systems) oder DDS visualisieren. IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Designer für Systemingenieure unterstützt DSL für die Erstellung einzigartiger Diagramme und Diagrammelemente. Dank der statischen Modellprüfanalyse verbessert es ebenfalls die Einheitlichkeit von Designs.
Ein Team von drei jungen Software-Ingenieuren diskutiert am Computer über ein technologisches Projekt in einem modernen Industriebüro.
Integration mit anderen IBM ELM-Produkten

Rhapsody – Designer for Systems Engineers unterstützt Sie bei der Integration mit anderen IBM ELM-Produkten wie der Requirements Management DOORS-Produktfamilie oder Workflow Management & Rhapsody – Architect for System Engineers. Sie haben auch die Option, Artefakte für das US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), das British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) und das Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM) zu erstellen. Die Software Rhapsody – Tools and Utilities Add On wiederum ermöglicht die Entwicklung grafischer Panels für visuelle Modelle eines Designs.

 
Optionsvergleich

Architect für Systemingenieure

Eine kostengünstige System-Engineering-Umgebung, mit der Sie Anforderungen analysieren und ausführlich darstellen, Architekturkompromisse treffen und Designs dokumentieren können.

 Designer

Alle Funktionen des Architect for Systems Engineers sowie die Möglichkeit zum Prototyping, zur Simulation und zur Ausführung von Entwürfen für eine frühzeitige Validierung.

 Architect für Software

Kostengünstige integrierte Software-Engineering-Umgebung für die grafische Architektur von C++-, C- oder Java-Anwendungen mithilfe von UML oder AUTOSAR.

 Entwickler

Eine eingebettete und agile Echtzeit-Softwareentwicklungsumgebung mit vollständiger Anwendungsgenerierung für C++, C, Java und Ada (einschließlich MISRA-C und MISRA-C++).
Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration Umfasst UML/SysML-Modellierung, eine Konfigurationsverwaltungsschnittstelle und Eclipse-Plattformintegration
Bietet parametrische Einschränkungsevaluierung, Dokumentenerstellung und anpassbare Dokumentenerstellung mit PUB Bietet parametrische Einschränkungsevaluierung, Dokumentenerstellung und anpassbare Dokumentenerstellung mit PUB Bietet parametrische Einschränkungsevaluierung, Dokumentenerstellung und anpassbare Dokumentenerstellung mit PUB Bietet parametrische Einschränkungsevaluierung, Dokumentenerstellung und anpassbare Dokumentenerstellung mit PUB
Beinhaltet AUTOSAR System Authoring; bietet eine auf Systemtechnik ausgerichtete Benutzeroberfläche Beinhaltet AUTOSAR System Authoring; bietet eine auf Systemtechnik ausgerichtete Benutzeroberfläche Beinhaltet AUTOSAR System Authoring Enthält AUTOSAR System Authoring und AUTOSAR RTE Code
Verwendet DDS-Modellierung, DOORS-Familienintegration, API zur Anpassung, DoDAF, MODAF und UPDM Verwendet DDS-Modellierung, DOORS-Familienintegration, API zur Anpassung, DoDAF, MODAF und UPDM Verwendet DDS-Modellierung, DOORS-Familienintegration, API zur Anpassung, DoDAF, MODAF und UPDM Verwendet DDS-Modellierung, DOORS-Familienintegration, API zur Anpassung, DoDAF, MODAF und UPDM
Lizenzoptionen sind für unbefristete und befristete, variable und individuelle Benutzer verfügbar Lizenzoptionen sind für unbefristete und befristete, variable und individuelle Benutzer verfügbar Lizenzoptionen sind für unbefristete und befristete, variable und individuelle Benutzer verfügbar Lizenzoptionen sind für unbefristete und befristete, variable und individuelle Benutzer verfügbar
Bietet Simulation und Modellausführung; Grafische Panels für Prototyping oder Mock-Ups Bietet C-, C++- oder Java-Code-Frame-Generierung oder MISRA-C- oder MISRA-C++-Code-Generierung Bietet C-, C++- und Java-Code-Frame-Generierung oder MISRA-C- oder MISRA-C++-Code-Generierung
Enthält Reverse-Engineering-Code Enthält Reverse-Engineering-Code
Bietet Simulation und Modellausführung; Grafische Panels für Prototyping oder Mock-Ups
Beinhaltet die vollständige Generierung von Anwendungscode (einschließlich Zustandsdiagrammen) und die Integration mit eingebetteter IDE
Verwendet Build-Artefakte der Generation, Frameworks für die Echtzeitausführung, Ada-Entwicklung und Linux-Support

Machen Sie den nächsten Schritt

Starten Sie mit einer kostenlosen Testversion oder vereinbaren Sie ein Meeting mit einem IBM-Experten, um zu sehen, wie Ihr Unternehmen von Engineering Rhapsody profitieren kann.

