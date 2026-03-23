KI-gestützt. Adaptiv. Entwickelt für DBAs, die sich mehr Kontrolle und weniger Brandbekämpfung wünschen.
IBM Db2 Genius Hub ist eine KI-gestützte Konsole, die die autonome Datenbank Db2 mit ihren agentenbasierten Funktionen unterstützt. Sie korreliert kontinuierlich Leistungssignale und den Betriebskontext in Ihrer gesamten Db2-Umgebung. Teams können schnell nachvollziehen, was sich geändert hat, warum dies geschehen ist und wie sie mit optimalen Empfehlungen, die auf dem Fachwissen von IBM basieren, weiter vorgehen sollten. Dies funktioniert mit einem autonomen Betrieb, bei dem der Mensch im Regelkreis bleibt, der sicher und geregelt ist, sodass Teams Autonomie in ihrem eigenen Tempo einführen können, während Transparenz und Kontrolle über die Produktionsumgebungen hinweg gewahrt bleiben.
Db2 Genius Hub wurde für das Vertrauen von Unternehmen entwickelt und reduziert den manuellen Aufwand. Es ermöglicht Teams den Übergang von reaktiver Fehlerbehebung zu proaktivem Management, wodurch die Betriebszeit verbessert und das Ausfallrisiko verringert wird.
25 % Reduzierung der Verwaltungskosten
Automatisieren Sie kritische Aufgaben wie Tuning und Patching. Jede Aktion ist beobachtbar und reversibel, wodurch die operative Autonomie gewährleistet ist, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen.
Aktivitäten:
30 % weniger manuelle Eingriffe
Überwachen Sie kontinuierlich die Nutzungsmuster und erkennen Sie Anomalien frühzeitig. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit von SEV-1-Vorfällen und stellt sicher, dass geplante Arbeiten Vorrang vor der Fehlerbehebung haben.
Aktivitäten:
30 % weniger Zeitaufwand für die Falllösung
Wenn Probleme auftreten, erklären Sie, was sich geändert hat, warum dies von Bedeutung ist und wie man damit umgeht – so sparen Sie sich stundenlange Ursachenanalysen. Jede Empfehlung ist überprüfbar, was zum Aufbau von Vertrauen beiträgt.
Aktivitäten:
Lesen Sie von IBM Experten, lernen Sie von den Erfahrungen von Db2 Anwendern und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre eigenen Best Practices zu teilen.