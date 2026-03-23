IBM Db2 Genius Hub ist eine KI-gestützte Konsole, die die autonome Datenbank Db2 mit ihren agentenbasierten Funktionen unterstützt. Sie korreliert kontinuierlich Leistungssignale und den Betriebskontext in Ihrer gesamten Db2-Umgebung. Teams können schnell nachvollziehen, was sich geändert hat, warum dies geschehen ist und wie sie mit optimalen Empfehlungen, die auf dem Fachwissen von IBM basieren, weiter vorgehen sollten. Dies funktioniert mit einem autonomen Betrieb, bei dem der Mensch im Regelkreis bleibt, der sicher und geregelt ist, sodass Teams Autonomie in ihrem eigenen Tempo einführen können, während Transparenz und Kontrolle über die Produktionsumgebungen hinweg gewahrt bleiben.



Db2 Genius Hub wurde für das Vertrauen von Unternehmen entwickelt und reduziert den manuellen Aufwand. Es ermöglicht Teams den Übergang von reaktiver Fehlerbehebung zu proaktivem Management, wodurch die Betriebszeit verbessert und das Ausfallrisiko verringert wird.