Db2 Genius Hub: Unterstützung für autonome Erfahrungen

KI-gestützt. Adaptiv. Entwickelt für DBAs, die sich mehr Kontrolle und weniger Brandbekämpfung wünschen.

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Screenshot der Produktschnittstelle von Db2 Intelligence Center
A minimalist icon representing a cloud database, featuring a gradient blue palette. The design includes a cloud outline and a cylindrical database symbol in the center. The visual style is clean and modern, suitable for tech-related contexts.
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Überblick

IBM Db2 Genius Hub ist eine KI-gestützte Konsole, die die autonome Datenbank Db2 mit ihren agentenbasierten Funktionen unterstützt. Sie korreliert kontinuierlich Leistungssignale und den Betriebskontext in Ihrer gesamten Db2-Umgebung. Teams können schnell nachvollziehen, was sich geändert hat, warum dies geschehen ist und wie sie mit optimalen Empfehlungen, die auf dem Fachwissen von IBM basieren, weiter vorgehen sollten. Dies funktioniert mit einem autonomen Betrieb, bei dem der Mensch im Regelkreis bleibt, der sicher und geregelt ist, sodass Teams Autonomie in ihrem eigenen Tempo einführen können, während Transparenz und Kontrolle über die Produktionsumgebungen hinweg gewahrt bleiben.

Db2 Genius Hub wurde für das Vertrauen von Unternehmen entwickelt und reduziert den manuellen Aufwand. Es ermöglicht Teams den Übergang von reaktiver Fehlerbehebung zu proaktivem Management, wodurch die Betriebszeit verbessert und das Ausfallrisiko verringert wird.

Nachrichten
Illustration eines Papierformulars innerhalb eines unvollständigen Kreises
Db2 setzt neue Maßstäbe als autonome Datenbank für das agentische Zeitalter
Die autonome Datenbank Db2 revolutioniert den Db2-Betrieb dank des neu veröffentlichten IBM Db2 Genius Hub
Funktionen
Agentische Wartung

25 % Reduzierung der Verwaltungskosten

Automatisieren Sie kritische Aufgaben wie Tuning und Patching. Jede Aktion ist beobachtbar und reversibel, wodurch die operative Autonomie gewährleistet ist, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen.

Aktivitäten:

  • Engine-Installation & Updates
  • Optimierung der Datenbankleistung
  • Zustandsprüfung
  • Vorbereitung für Backups und Wiederherstellung (demnächst verfügbar)
  • Integritätsprüfungen und Bereinigung (demnächst verfügbar)
Agentische Heilung

30 % weniger manuelle Eingriffe

Überwachen Sie kontinuierlich die Nutzungsmuster und erkennen Sie Anomalien frühzeitig. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit von SEV-1-Vorfällen und stellt sicher, dass geplante Arbeiten Vorrang vor der Fehlerbehebung haben.

Aktivitäten:

  • Anomalieerkennung und -behebung siehe Demo
  • Problemlösung mit der Sperrung
  • Auflösung von Query Spilling
  • Auflösung von Workload-Warteschlangen
Agentische Reaktion

30 % weniger Zeitaufwand für die Falllösung

Wenn Probleme auftreten, erklären Sie, was sich geändert hat, warum dies von Bedeutung ist und wie man damit umgeht – so sparen Sie sich stundenlange Ursachenanalysen. Jede Empfehlung ist überprüfbar, was zum Aufbau von Vertrauen beiträgt.

Aktivitäten:

  • Feststellung von Leistungsproblemen
  • Analyse der Änderungen für das Vorfallmanagement siehe Demo
  • Konversationelle Telemetrie siehe Demo
  • Umfassende Forschung mit mehrstufigen Reasoning
  • Zusammenfassender Bericht zum Vorfall
  • Log Analysis zur erweiterten Problemfeststellung

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