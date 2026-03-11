IBM Confidential Computing Platform

Die IBM Confidential Computing-Plattform verwendet die IBM Secure Execution for Linux-Technologie, die Hardware- und Firmware-Funktionen wie Speicherverschlüsselung, verschlüsselte Verträge sowie einen Ultravisor umfasst, um isolierte, sichere Umgebungen für Workloads zu schaffen.

IBM Confidential Computing schützt Ihre Anwendungen und Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Mit Confidential Computing und verschlüsselter Schlüsselkontrolle behalten Sie die volle Autorität und stellen sicher, dass die Daten im Ruhezustand, bei der Übertragung und bei der Nutzung sicher bleiben.