COBOL for Linux on x86 ist auch darauf ausgelegt, Sie auf Ihrem Weg in die Cloud zu unterstützen. Sie können geschäftskritische, in COBOL geschriebene Anwendungen strategisch bereitstellen, entweder in einer Hybrid Cloud-Umgebung oder auf optimal geeigneten Plattformen wie IBM® Z ( IBM® z/OS ), IBM® Power-Systemen (AIX) und x86-Plattformen (Linux).

Es ist eigenständig oder als Teil von IBM CICS TX verfügbar, um CICS COBOL-Anwendungen in Red Hat OpenShift-Umgebungen auszuführen.