Warum sollten Sie sich für Cloudflare in der IBM Cloud entscheiden?

Vollständig integrierte Services Cloudflare in der IBM Cloud bietet ein Einzelbenutzererlebnis, ohne dass unterschiedliche Dienste verwaltet werden müssen.

Umfassende Kundenerlebnisse Steigern Sie die Kundenbindung und Conversions durch schnellere und umfassendere Website-Erlebnisse.

Flaches preisgestaltungsmodell IBM Cloud Internet Services nutzt ein vorausschauendes Abrechnungsmodell, damit Sie genau wissen, was Sie jeden Monat bezahlen werden.

Erweiterter DDoS-Schutz Die Netzwerkkapazität von Cloudflare ist 15-mal größer als der größte jemals aufgezeichnete DDoS-Angriff.

Web application firewall (WAF) WAF der Enterprise-Klasse erkennt und blockiert häufige Schwachstellen auf Anwendungsebene wie SQL-Injection-Angriffe.

Global Load Balancing Cloudflare bietet Lastausgleich, Geosteuerung, Überwachung und Failover für verschiedene Umgebungen.

Intelligentes Routing Cloudflare verwendet Argo Smart Routing, um Web-Traffic über die schnellsten und zuverlässigsten verfügbaren Links bereitzustellen.

Kontrolliertes Caching Das Zwischenspeichern von Inhalten im Netzwerk reduziert die Notwendigkeit, Inhalte von gehosteten Servern oder Ursprüngen zu beziehen.