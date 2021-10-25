Das globale Netzwerk von Cloudflare erstreckt sich über mehr als 300 Städte und wird von Millionen von Internetnutzern genutzt, darunter 30 % der Fortune 1000-Unternehmen.
IBM Cloud Internet Services ist ein einfacher Satz von Edge-Netzwerkdiensten für Kunden, die ihre weborientierten Anwendungen vor DDoS-Angriffen, Datendiebstahl und Bot-Angriffen schützen möchten. Durch die Kombination von IBM Cloud Internet Services mit Cloudflare-Funktionen kann eine einzige integrierte Lösung entstehen, die sowohl branchenführenden Schutz als auch beschleunigte Leistung bietet.
Warum sollten Sie sich für Cloudflare in der IBM Cloud entscheiden?
Cloudflare in der IBM Cloud bietet ein Einzelbenutzererlebnis, ohne dass unterschiedliche Dienste verwaltet werden müssen.
Steigern Sie die Kundenbindung und Conversions durch schnellere und umfassendere Website-Erlebnisse.
IBM Cloud Internet Services nutzt ein vorausschauendes Abrechnungsmodell, damit Sie genau wissen, was Sie jeden Monat bezahlen werden.
Die Netzwerkkapazität von Cloudflare ist 15-mal größer als der größte jemals aufgezeichnete DDoS-Angriff.
WAF der Enterprise-Klasse erkennt und blockiert häufige Schwachstellen auf Anwendungsebene wie SQL-Injection-Angriffe.
Cloudflare bietet Lastausgleich, Geosteuerung, Überwachung und Failover für verschiedene Umgebungen.
Cloudflare verwendet Argo Smart Routing, um Web-Traffic über die schnellsten und zuverlässigsten verfügbaren Links bereitzustellen.
Das Zwischenspeichern von Inhalten im Netzwerk reduziert die Notwendigkeit, Inhalte von gehosteten Servern oder Ursprüngen zu beziehen.
Cloudflare umfasst eine Reihe von Weboptimierungen, um die Leistung von Internetressourcen zu verbessern.
Erhalten Sie detailliertere Informationen zu IBM Cloud Internet Services.