Cloudflare in der IBM Cloud

Branchenführender Schutz für webbasierte Anwendungen – ohne Leistungseinbußen
Cloudflare bringt Sicherheit und Leistung ins Unternehmensweb

Das globale Netzwerk von Cloudflare erstreckt sich über mehr als 300 Städte und wird von Millionen von Internetnutzern genutzt, darunter 30 % der Fortune 1000-Unternehmen.

Vorteile

Warum sollten Sie sich für Cloudflare in der IBM Cloud entscheiden?

Vollständig integrierte Services

Cloudflare in der IBM Cloud bietet ein Einzelbenutzererlebnis, ohne dass unterschiedliche Dienste verwaltet werden müssen.

 Umfassende Kundenerlebnisse

Steigern Sie die Kundenbindung und Conversions durch schnellere und umfassendere Website-Erlebnisse.

 Flaches preisgestaltungsmodell

IBM Cloud Internet Services nutzt ein vorausschauendes Abrechnungsmodell, damit Sie genau wissen, was Sie jeden Monat bezahlen werden.

 Erweiterter DDoS-Schutz

Die Netzwerkkapazität von Cloudflare ist 15-mal größer als der größte jemals aufgezeichnete DDoS-Angriff.

 Web application firewall (WAF)

WAF der Enterprise-Klasse erkennt und blockiert häufige Schwachstellen auf Anwendungsebene wie SQL-Injection-Angriffe.

 Global Load Balancing

Cloudflare bietet Lastausgleich, Geosteuerung, Überwachung und Failover für verschiedene Umgebungen.

 Intelligentes Routing

Cloudflare verwendet Argo Smart Routing, um Web-Traffic über die schnellsten und zuverlässigsten verfügbaren Links bereitzustellen.

 Kontrolliertes Caching

Das Zwischenspeichern von Inhalten im Netzwerk reduziert die Notwendigkeit, Inhalte von gehosteten Servern oder Ursprüngen zu beziehen.

 Weboptimierung

Cloudflare umfasst eine Reihe von Weboptimierungen, um die Leistung von Internetressourcen zu verbessern.
Edge Computing für serverlose Anwendungen

Mit IBM Cloud-Funktionen können Sie komplexe Anwendungen am Netzwerkrand ausführen.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erhalten Sie detailliertere Informationen zu IBM Cloud Internet Services.

