Die UrbanCode Deploy-Lösung half Daimler Trucks North America, die Zeit für die Anwendungsbereitstellung und die Ausfallzeiten aufgrund fehlerhafter Anwendungen zu reduzieren. Außerdem wurden Qualität, Kontrolle und Governance der Anwendungen verbessert. Und so konnte das Unternehmen die Gesamtkosten für das Anwendungsmanagement senken.

Im ersten Jahr nach der Implementierung der UrbanCode Deploy-Software nutzte das IT Services Team die Lösung für 3.000 Implementierungen von vier Anwendungen. Wylde schätzt, dass die Abteilung durch die Automatisierung mehr als 3.000 Stunden einsparen konnte, da die Bereitstellungszeit von 60 bis 90 Minuten auf nur vier Minuten reduziert wurde. „Wenn eine typische Bereitstellung 70 Minuten dauerte, können wir sie jetzt in vier Minuten erledigen. Das ist eine Zeitersparnis von etwa 94 Prozent für jede Bereitstellung.“ Daimler Trucks North America nutzt die UrbanCode Deploy-Lösung jetzt für über 100 Anwendungen im gesamten Unternehmen.

Bevor das Team die UrbanCode Deploy-Lösung für die anschließende Anwendungsbereitstellung nutzen konnte, musste es zunächst den vorhandenen Code bereinigen. Jetzt sorgt ein Build-Tool, das mit der UrbanCode Deploy-Software zusammenwirkt, dafür, dass die Anwendungen ordnungsgemäß erstellt werden und korrekt funktionieren, wodurch die Verantwortung für die Qualität des Codes wieder in die Hände des Entwicklungsteams gelegt wird.

Wylde ist außerdem überzeugt, dass die Software zur Verbesserung der Anwendungsqualität beiträgt, da das Entwicklungsteam seine Anwendungen jederzeit zurücksetzen und Probleme schnell finden und beheben kann. „Vor UrbanCode Deploy haben wir vielleicht zwei, drei, vier Wochen auf die Veröffentlichung eines neuen Patches gewartet. Mit der automatisierten Rollback-Funktion können wir einen Patch innerhalb von ein paar Tagen veröffentlichen.“

Daimler Trucks North America verwendet die UrbanCode Deploy-Software auch zur Durchsetzung von Richtlinien, z. B. zum Verbot der manuellen Bearbeitung oder Änderung einer Datei. „Im Gegensatz zu früher muss alles aus der Quellcodeverwaltung kommen“, sagt Wylde. „Wir haben auch eine einzige Vorlage, die für die Bereitstellung aller Anwendungen verwendet wird, was die Verwaltung und Kontrolle von Anwendungen und Daten verbessert.“

Andere IT-Abteilungen bei Daimler Trucks North America und den Schwesterunternehmen der Daimler AG sind an Wyldes Ergebnissen interessiert. „Es gibt einen Dominoeffekt. Man hat unseren Erfolg beobachtet und wird aufmerksam. Sie erkennen, dass wir Implementierungen in nur vier Minuten statt in einer Stunde oder mehr durchführen können, und wollen deshalb unser Modell in ihrer Abteilung übernehmen.“

Wylde glaubt, dass ein von der UrbanCode Deploy-Lösung unterstütztes DevOps-Modell zu einer Veränderung der Kultur in seinem Unternehmen beiträgt, insbesondere unter den Entwicklern. „Die Leute haben Freude daran, Dinge zu kreieren. Sie wollen nicht mit manueller Arbeit beschäftigt sein. Und genau das ist es, was UrbanCode leistet“, erklärt Wylde. „Es ist nicht dazu gedacht, die Fähigkeiten im Umgang mit Benutzeroberflächen, die Entwicklung von Code oder die Kreativität beim Programmieren zu ersetzen. Es soll vielmehr die manuellen Aufgaben ersetzen, die für uns in der IT, für unsere Kunden oder für das Unternehmen absolut keinen Mehrwert bringen.“

Wylde fährt fort: „Wir überwinden die alten Barrieren zwischen Entwicklern und anderen IT-Experten innerhalb des Unternehmens.“ Außerdem wird sein Middleware-Team nicht mehr mitten in der Nacht angerufen, um Programmierprobleme zu beheben. „Ich würde sagen, dass jeder, der DevOps und UrbanCode Deploy einsetzt, sich auf einen großen kulturellen Wandel und eine Veränderung einstellen sollte, was sich am Ende des Tages in einer zufriedeneren Belegschaft ausdrücken wird.“

Indem er die DevOps-Technologie auf die richtigen Mitarbeiter abstimmt, rationalisiert Wylde die Organisation und konzentriert sich auf Innovationen. „Wir können uns kreativeren Dingen zuwenden, wie z. B. Vorhersageanalysen, Data Mining oder anderen Dingen, die einen echten Mehrwert bringen“, sagt er.

Wylde fasst zusammen: „Unternehmen ohne DevOps-Modell laufen Gefahr, den Weg all jener inzwischen untergegangenen Videoverleih- und Elektronikhandelsketten zu gehen, die sich nicht oder nicht schnell genug verändert haben, um mit dem technologischen Wandel und den Kundenerwartungen Schritt zu halten.“