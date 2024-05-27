Cloud-Webhosting

Leistungsstarke, skalierbare Webhosting-Server bieten unbegrenzten, kostenlosen Backhaul-Datenverkehr über ein privates globales Netzwerk
Konfiguration, Preis und Angebot Registrierung für die IBM Cloud
Isometrische Darstellung von Personen, die mit Unternehmensservern interagieren
Cloud-Webhosting mit IBM Cloud®

Dedizierte, sichere  IBM Cloud® Bare Metal-Server ermöglichen Ihnen die Bereitstellung und Skalierung unternehmensspezifischer Webhosting-Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, mit über 11 Millionen Konfigurationen. Der gesamte ein- und ausgehende Datenverkehr im privaten IBM Cloud-Netzwerk ist unbegrenzt und wird zwischen allen IBM Cloud-Rechenzentren weltweit gebührenfrei angeboten.
Erstellen Sie ein IBM Cloud-Konto und erhalten Sie 200 USD für Ihren Webhosting-Server.
Kosteneffizient
  • Gebührenfreie, unbegrenzte Back-End-Bandbreite
  • Gebührenfreie, unbegrenzte Übertragung eingehender Daten
  • Gebührenfreie Unterstützung rund um die Uhr
Flexibel
  • Globale Implementierung
  • Bedarfsorientierte Bereitstellung
  • Umfangreiche Anpassung
  • Flexible Bandbreitenpakete
Clusterlösungen

Passen Sie Ihre Webhosting-Server an, indem Sie aus über 11 Millionen Konfigurationen und Single-, Dual- oder Quad-Intel-Prozessoren wählen.

 Zuverlässiges Streaming

Streamen Sie große Dateien und Videos mithilfe eines globalen Premium-Netzwerks, das für niedrige Latenzzeiten, hohe Bandbreite und hohe Redundanz ausgelegt ist.

 Unkomplizierte Skalierung

Erhalten Sie Unterstützung für bedarfsorientierte Bereitstellung in 30 Minuten oder weniger mit IBM Cloud Bare Metal-Servern auf Stundenbasis.
Empfohlene Serverkonfigurationen – der beste Server für Sie Web Hosting Starter
Die Spezifikationen für diese Lösung umfassen Intel Xeon E3-1270 v6, 4 Kerne mit 3,80 GHz, 16 GB RAM, 1 x 1 TB HDD, CentOS und 20 TB Bandbreite*.
Web Hosting Growth
Die Spezifikationen für diese Lösung umfassen Intel Xeon 4110, 16 Kerne mit 2,10 GHz, 32 GB RAM, 1 x 1 TB HDD, CentOS und 20 TB Bandbreite*.
Web Hosting Starter
Die Spezifikationen für diese Lösung umfassen Intel Xeon 6140, 36 Kerne mit 2,30 GHz, 384 GB RAM, 960 GB SSD x 4, CentOS und 20 TB Bandbreite*.
Sehen Sie, wie Kunden die IBM Cloud für Webhosting nutzen
Cloud-Server mit dargestellten Verbindungen
Techwave
Informieren Sie sich über die Agilität, Leistung und Skalierbarkeit, die Techwave seinen Kunden bei der Migration ihrer Infrastrukturen auf IBM Cloud Bare Metal-Server bot.
Einstieg in die Bare-Metal-Technologie
Sicherheits-, Speicher- und Softwareoptionen kennenlernen. Sehen Sie sich unsere Lernprogramme, Dokumentation und mehr an.
Bare-Metal-Server und virtuelle Server im Vergleich
Lernen Sie die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl einer Cloud-Serverumgebung kennen. Beide Optionen bieten klare Vorteile.
Jetzt starten

Erstellen Sie ein IBM Cloud-Konto und erhalten Sie 200 USD für Ihren Webhosting-Server.

 Registrieren Konfiguration, Preis und Angebot
Fußnote

*20 TB Bandbreite sind in Rechenzentren in den USA, Kanada und der EU enthalten. In allen anderen Rechenzentren sind 5 TB Bandbreite enthalten. Neue Preise und Angebote dürfen nicht mit anderen aktuellen oder zukünftigen Preisnachlässen kombiniert werden.