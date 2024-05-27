Cloud-Webhosting

Dedizierte, sichere IBM Cloud® Bare Metal-Server ermöglichen Ihnen die Bereitstellung und Skalierung unternehmensspezifischer Webhosting-Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, mit über 11 Millionen Konfigurationen. Der gesamte ein- und ausgehende Datenverkehr im privaten IBM Cloud-Netzwerk ist unbegrenzt und wird zwischen allen IBM Cloud-Rechenzentren weltweit gebührenfrei angeboten.