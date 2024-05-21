Bauen Sie auf der offensten Cloud

Warum IBM Cloud anders ist

Open Source befindet sich in der DNA von IBM
Von Hypervisor über Entwicklertools bis hin zu Blockchain und KI – IBM Cloud™ basiert auf Open-Source-Technologie.

Kein Vendor Lock-in
IBM Cloud basiert auf offenen Standards, um Flexibilität, Portabilität und Cloud-Services zu bieten, die über offene APIs ermöglicht werden.

Führung im Bereich Open Source
IBM ist darauf spezialisiert, das Open-Source-Ökosystem zu operationalisieren, zu härten, zu skalieren und einen Beitrag dazu zu leisten.
IBM investiert in die offene Cloud

Seit mehr als 20 Jahren ist IBM eine treibende Kraft bei der Entwicklung von Open-Source-Technologien und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung, Einführung und Skalierung von Open Source, um ihre Geschäftsziele zu erreichen.

 15.000 Commits pro Monat 1.000+ IBMers bei Open-Source-Projekten 1.500+ GitHub-Repositorys gehostet
IBM & Open
Diagramm für die Bereitstellung von Kubernetes für die offene Cloud
Konsequente Ausführung auf Kubernetes

IBM Cloud – einschließlich IBM Watson® und IBM Blockchain Platform – läuft auf Kubernetes und ermöglicht so eine enorme Skalierung und Workload-Vielfalt. Diese Investition in Kombination mit dem Engagement von IBM als führendes Unternehmen bei Kubernetes-Projekten und -Ausbildung wird durch das Innovationspotenzial angetrieben, das Kubernetes für Unternehmen bieten kann.

Container, Kubernetes und Red Hat

Die Hybrid-Multicloud-Plattform von IBM basiert auf offenen Technologien wie Linux und Kubernetes, mit denen Sie Ihre Daten und Anwendungen in der Cloud Ihrer Wahl sicherer bereitstellen, ausführen und verwalten können – ohne das Risiko einer Sperrung.

Diagramm für 'Commiteed to Kubernetes'
Weiterentwicklung von Open Source für Unternehmen

IBM hat seine Führungsrolle und sein Engagement für Open-Source-Cloud-Technologie durch die Beschaffung von Projekten wie Razee und Kabanero sowie durch wichtige Beiträge zu Open-Source-Projekten wie Istio, KNative und Eirini demonstriert. Durch die Vereinheitlichung dieser verschiedenen Technologien hilft Ihnen IBM Cloud dabei, Container, Apps und serverlose Umgebungen mit denselben Entwicklungs- und Verwaltungstools zu erstellen und auszuführen.

Offenes gemeinschaftliches Engagement
Machen Sie den nächsten Schritt

Entdecken Sie weitere offene Cloud-Ressourcen

