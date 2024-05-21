Open Source befindet sich in der DNA von IBM
Von Hypervisor über Entwicklertools bis hin zu Blockchain und KI – IBM Cloud™ basiert auf Open-Source-Technologie.
Kein Vendor Lock-in
IBM Cloud basiert auf offenen Standards, um Flexibilität, Portabilität und Cloud-Services zu bieten, die über offene APIs ermöglicht werden.
Führung im Bereich Open Source
IBM ist darauf spezialisiert, das Open-Source-Ökosystem zu operationalisieren, zu härten, zu skalieren und einen Beitrag dazu zu leisten.
Seit mehr als 20 Jahren ist IBM eine treibende Kraft bei der Entwicklung von Open-Source-Technologien und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung, Einführung und Skalierung von Open Source, um ihre Geschäftsziele zu erreichen.
IBM Cloud – einschließlich IBM Watson® und IBM Blockchain Platform – läuft auf Kubernetes und ermöglicht so eine enorme Skalierung und Workload-Vielfalt. Diese Investition in Kombination mit dem Engagement von IBM als führendes Unternehmen bei Kubernetes-Projekten und -Ausbildung wird durch das Innovationspotenzial angetrieben, das Kubernetes für Unternehmen bieten kann.
Die Hybrid-Multicloud-Plattform von IBM basiert auf offenen Technologien wie Linux und Kubernetes, mit denen Sie Ihre Daten und Anwendungen in der Cloud Ihrer Wahl sicherer bereitstellen, ausführen und verwalten können – ohne das Risiko einer Sperrung.
IBM hat seine Führungsrolle und sein Engagement für Open-Source-Cloud-Technologie durch die Beschaffung von Projekten wie Razee und Kabanero sowie durch wichtige Beiträge zu Open-Source-Projekten wie Istio, KNative und Eirini demonstriert. Durch die Vereinheitlichung dieser verschiedenen Technologien hilft Ihnen IBM Cloud dabei, Container, Apps und serverlose Umgebungen mit denselben Entwicklungs- und Verwaltungstools zu erstellen und auszuführen.
