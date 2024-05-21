Open Source befindet sich in der DNA von IBM

Von Hypervisor über Entwicklertools bis hin zu Blockchain und KI – IBM Cloud™ basiert auf Open-Source-Technologie.

Kein Vendor Lock-in

IBM Cloud basiert auf offenen Standards, um Flexibilität, Portabilität und Cloud-Services zu bieten, die über offene APIs ermöglicht werden.

Führung im Bereich Open Source

IBM ist darauf spezialisiert, das Open-Source-Ökosystem zu operationalisieren, zu härten, zu skalieren und einen Beitrag dazu zu leisten.