IBM Cloud® ist die offenste und sicherste Cloud für Unternehmen mit einer Hybrid-Plattform der nächsten Generation, Fachwissen in 20 Branchen und fortschrittlichen KI-Funktionen. Unternehmen entscheiden sich für IBM Cloud, weil es eine einzigartige Kombination von Vorteilen bietet: die Flexibilität von Open-Source-Technologie, eine globale Präsenz und niedrige Preise.
Und das Beste daran? Mit Technologien wie Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Satellite™ und IBM Cloud Paks® können Sie IBM Cloud und AWS zusammen nutzen, ohne dass eine Entscheidungsfindung erforderlich ist.
Seit über 20 Jahren ist IBM eine treibende Kraft in der Entwicklung der Open-Source-Technologie. Wir sind in diesem Bereich führend, indem wir Projekte wie Razee und Kabanero beschaffen und zu Open-Source-Projekten wie Istio, Knative und Eirini beitragen.
Durch die Vereinheitlichung dieser verschiedenen Technologien unterstützt IBM Cloud Sie bei der Erstellung und Ausführung von Containern, Apps und serverlosen Umgebungen und vermeidet die Bindung an einen bestimmten Anbieter.
IBM Cloud bietet eine globale Präsenz von 60 Rechenzentren in sechs Regionen mit 18 Verfügbarkeitszonen auf der ganzen Welt. Stellen Sie Workloads bereit, die Ihren Anforderungen an lokalen Zugriff, geringe Latenz und zertifizierte Sicherheit entsprechen. Genießen Sie die größte Auswahl an Möglichkeiten, wo und wie Ihre Daten und Anwendungen ausgeführt werden sollen.
Unser globales Netzwerk erleichtert das Design und den Betrieb hochverfügbarer, fehlertoleranter und skalierbarer Anwendungen und Datenbanken.
Mit Lösungen für Telekommunikation und Finanzdienstleistungen entwickelt IBM zunächst branchenspezifische Cloud-Angebote. Unsere KI-gestützte IBM Cloud für Telekommunikationsnetzwerk-Automatisierungslösung beschleunigt die Bereitstellung von 5G- und Edge-Services, um Kosten zu senken und Netzwerke zu modernisieren. Mit IBM Cloud for Financial Services können Banken geschäftskritische Anwendungen in der Cloud zuverlässig hosten, um Geschäfte schneller und effizienter abzuwickeln.
IBM Cloud verändert Branchen mit intelligenteren Möglichkeiten, Geschäfte abzuwickeln und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Mit IBM Cloud ist der Preis kein Einstiegshindernis. Wir bieten viele Cloud-Services kostenlos an, darunter Tools für Analysen, Container, Netzwerke, Speicher, KI/maschinelles Lernen, Datenbanken, Entwickler, IoT, Sicherheit, mobil und mehr.
Sie können auch nach Bedarf bezahlen und haben Zugriff auf den vollständigen IBM Cloud-Katalog, der Hunderte von Services enthält. Zahlen Sie nur für die kostenpflichtigen Dienste, die Sie auch nutzen, ohne langfristige Verträge oder Verpflichtungen.
Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto und erhalten Sie mehr als 40 kostenlose Produkte, die nie ablaufen.