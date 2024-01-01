Seit über 20 Jahren ist IBM eine treibende Kraft in der Entwicklung der Open-Source-Technologie. Wir sind in diesem Bereich führend, indem wir Projekte wie Razee und Kabanero beschaffen und zu Open-Source-Projekten wie Istio, Knative und Eirini beitragen.

Durch die Vereinheitlichung dieser verschiedenen Technologien unterstützt IBM Cloud Sie bei der Erstellung und Ausführung von Containern, Apps und serverlosen Umgebungen und vermeidet die Bindung an einen bestimmten Anbieter.