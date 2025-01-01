Das australische Security Construction and Equipment Committee (SCEC) ist ein ministeriumsübergreifendes Komitee unter dem Vorsitz der Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), das Sicherheitsgeräte für den Einsatz in australischen Behörden evaluiert und zulässt.
Die Einrichtungen eines Cloud-Service-Providers können auf ihre physischen Sicherheitsvorkehrungen evaluiert und vom SCEC zugelassen werden.
Die Systeme der australischen Regierung müssen in Einrichtungen gesichert werden, die die Anforderungen an eine Sicherheitszone erfüllen, die für ihre Sensitivität oder Klassifizierung geeignet ist und die von einem vom SCEC anerkannten Berater für Sicherheitszonen als solche zertifiziert wurde.
Berichte und andere Dokumentationen
Die Rechenzentren für die IBM Public Cloud in Australien wurden von einem vom SCEC anerkannten Berater für Sicherheitszonen evaluiert und dafür zertifiziert, dass sie über die geeigneten physischen Sicherheitskontrollen für Zone 3 verfügen, um die Klassifizierung PROTECTED zu unterstützen, in Übereinstimmung mit den Prinzipien des Protective Security Policy Framework der australischen Regierung. Dadurch wird die physische Umgebung geschaffen, die für die zuverlässige und sichere Abwicklung der Geschäfte der australischen Regierung erforderlich ist. Rechenzentren werden alle 2 Jahre evaluiert.
Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.