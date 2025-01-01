Das australische Security Construction and Equipment Committee (SCEC) ist ein ministeriumsübergreifendes Komitee unter dem Vorsitz der Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), das Sicherheitsgeräte für den Einsatz in australischen Behörden evaluiert und zulässt.

Die Einrichtungen eines Cloud-Service-Providers können auf ihre physischen Sicherheitsvorkehrungen evaluiert und vom SCEC zugelassen werden.

Die Systeme der australischen Regierung müssen in Einrichtungen gesichert werden, die die Anforderungen an eine Sicherheitszone erfüllen, die für ihre Sensitivität oder Klassifizierung geeignet ist und die von einem vom SCEC anerkannten Berater für Sicherheitszonen als solche zertifiziert wurde.

Berichte und andere Dokumentationen

SCEC-Zertifikate anzeigen (PDF)