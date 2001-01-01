Das Canada Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), das am 1. Januar 2001 in Kraft trat, ist ein umfassendes Datenschutzgesetz. PIPEDA ähnelt der DSGVO, da es auf Grundsätzen wie Rechenschaftspflicht, Beschränkung der Erhebung und Verwendung, Richtigkeit, Sicherheit und Transparenz beruht. Im Gegensatz zur DSGVO gilt PIPEDA für kommerzielle „Unternehmen“, ohne zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern zu unterscheiden. Darüber hinaus umfasst PIPEDA die individuellen Rechte auf Zugang und Berichtigung.
Das Gesetz wird derzeit hinsichtlich einer Modernisierung überprüft. Weitere Informationen zu PIPEDA finden Sie hier.
IBM hat einen Prozess implementiert, um alle seine Produkte, Angebote und Dienstleistungen anhand der PIPEDA-Anforderungen zu überprüfen. IBM ist der Ansicht, dass die standardmäßigen technischen und organisatorischen Maßnahmen in Kombination mit IBM DPA ausreichende Sicherheitsmaßnahmen sind, um die Anforderungen des kanadischen PIPEDA zu erfüllen.
