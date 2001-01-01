Das Canada Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), das am 1. Januar 2001 in Kraft trat, ist ein umfassendes Datenschutzgesetz. PIPEDA ähnelt der DSGVO, da es auf Grundsätzen wie Rechenschaftspflicht, Beschränkung der Erhebung und Verwendung, Richtigkeit, Sicherheit und Transparenz beruht. Im Gegensatz zur DSGVO gilt PIPEDA für kommerzielle „Unternehmen“, ohne zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern zu unterscheiden. Darüber hinaus umfasst PIPEDA die individuellen Rechte auf Zugang und Berichtigung.



PIPEDA gilt für:

Unternehmen, die im Rahmen von Geschäftstätigkeiten in Kanada personenbezogene Daten (PI) sammeln, verwenden oder offenlegen, oder

Unternehmen außerhalb Kanadas, wenn die relevanten Aktivitäten des Unternehmens eine „echte und wesentliche“ Verbindung zu Kanada aufweisen,

personenbezogene Daten von Mitarbeiter oder potenziellen Mitarbeitern von Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb einer „Bundesbehörde, eines Unternehmens oder eines Geschäfts“ in Kanada personenbezogene Daten sammeln, verwenden oder offenlegen.

Das Gesetz wird derzeit hinsichtlich einer Modernisierung überprüft. Weitere Informationen zu PIPEDA finden Sie hier.