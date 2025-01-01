Polizeilich gesicherte Einrichtungen im Vereinigten Königreich

Person, die sich ein Sicherheitslogo ansieht
Über polizeilich gesicherte Einrichtungen des Vereinigten Königreich

Die Abteilung Police Digital Services (PDS) des Vereinigten Königreichs legt die zentralen Standards und Kontrollen für die Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land fest, die das Risiko der Verlagerung polizeilicher Informationssysteme in die Cloud bewerten.

Gemäß der Informationssicherheitspolitik müssen alle nationalen Polizeidienststellen im Vereinigten Königreich, die besonders schützenswerte oder andere sensible Strafverfolgungsdaten speichern und verarbeiten, eine zusätzliche Stufe der Risikobewertung durchführen – eine physische Inspektion des Rechenzentrums, in dem ihre Daten gespeichert sind. Eine erfolgreiche Evaluierung des Rechenzentrums bedeutet, dass die Einrichtung die Anforderungen für PASF (Police Assured Secure Facilities) erfüllt. PASF basiert auf einer Reihe von Standardkontrollen, die die physische und umgebungsbedingte Sicherheit sowie Prozesse wie Hochverfügbarkeit, Mitarbeiterschulung und Onboarding- und Offboarding-Verfahren umfassen.

Polizei- und Strafverfolgungsbehörden in Großbritannien können den IBM Cloud® PASF-Bericht bei der PDS anfordern.
IBM®-Positionierung

IBM Cloud hat die prozeduralen und physischen Sicherheitsanforderungen der PASF für sensible behördliche Daten erfolgreich bestanden. Diese umfassende Bewertung umfasste physische, Umwelt- und Verfügbarkeitsprüfungen der Rechenzentren.

Standorte im Geltungsbereich

Londoner Multi-Zonen-Region (MZR) Datenzentren (LON04, LON05 und LON06)

Produkte und Services

Die IBM Cloud-Services in den Londoner MZR-Rechenzentren (LON04, LON05 und LON06) entsprechen den PASF-Anforderungen für die Aufbewahrung und Verarbeitung behördlich sensibler Daten, wie sie von der britischen PDS bestätigt wurden.

