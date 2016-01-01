Die NIS-Richtlinie, genauer gesagt die Richtlinie zur Gewährleistung einer hohen Netzwerk- und Informationssicherheit, wurde 2016 vom Europäischen Parlament erlassen, um ein höheres Maß an Cybersicherheit in der Europäischen Union zu schaffen. Die NIS-Richtlinie konzentriert sich auf die Sicherheitsfunktionalitäten einzelner Nationen, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und kritischer Branchen, wie z. B. Energie, Finanzen, digitale Infrastruktur und Gesundheitswesen.

In den Jahren seit Inkrafttreten der NIS-Richtlinie hat jeder Mitgliedsstaat der EU ihre Grundsätze in seine eigene nationale Gesetzgebung übernommen: Für regulierte Branchen ist die Konformität mit der Richtlinie nun gesetzlich vorgeschrieben.