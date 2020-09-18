IBM hat einen Prozess implementiert, um alle seine Produkte, Angebote und Dienstleistungen anhand der LGPD-Anforderungen zu überprüfen. IBM ist der Ansicht, dass die standardmäßigen technischen und organisatorischen Maßnahmen des Unternehmens angemessen und verhältnismäßig sind, um die Risiken für die Sicherheit von Netzwerken und Informationssystemen gemäß den Anforderungen des LGPD zu bewältigen.

Informationen zu den Gesetzen oder Gerichtsbarkeiten, für die IBM Data Protection Addendum (DPA) gilt, finden Sie in der IBM DPL. Die IBM DPA finden Sie auf der Seite IBM Terms.

Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von IBM erhalten Sie im IBM Trust Center. Wenn Sie weitere Fragen zu den IBM Datenschutzrichtlinien für externe Angebote haben, können Sie sich an den IBM Helpdesk wenden.