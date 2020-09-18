Das brasilianische Datenschutzgesetz (Lei Geral de Proteção de Dados LGPD) trat am 18. September 2020 in Kraft. Die LGPD ist eng an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union angelehnt und regelt wie die DSGVO, wie Einzelpersonen und Unternehmen personenbezogene Daten erheben, verwenden und anderweitig verarbeiten.
Die LGPD gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine Person oder ein Unternehmen, wenn:
IBM hat einen Prozess implementiert, um alle seine Produkte, Angebote und Dienstleistungen anhand der LGPD-Anforderungen zu überprüfen. IBM ist der Ansicht, dass die standardmäßigen technischen und organisatorischen Maßnahmen des Unternehmens angemessen und verhältnismäßig sind, um die Risiken für die Sicherheit von Netzwerken und Informationssystemen gemäß den Anforderungen des LGPD zu bewältigen.
Informationen zu den Gesetzen oder Gerichtsbarkeiten, für die IBM Data Protection Addendum (DPA) gilt, finden Sie in der IBM DPL. Die IBM DPA finden Sie auf der Seite IBM Terms.
Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von IBM erhalten Sie im IBM Trust Center.
