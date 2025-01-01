IT-Grundschutz wurde vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entwickelt und dient als Methodik für Organisationen, um angemessene Computersicherheitsmaßnahmen zu bewerten und umzusetzen.
Ziel des IT-Grundschutzes ist es, ein angemessenes Sicherheitsniveau für alle Arten von Informationen innerhalb einer Organisation zu erreichen. Der IT-Grundschutz verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für diesen Prozess und bietet Leitlinien für den Einsatz technischer, organisatorischer, personeller und infrastruktureller Maßnahmen.
Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.