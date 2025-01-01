Das Hosting Certification Framework (HCF) sieht drei Zertifizierungsstufen vor: Strategisch, Gesichert und Unzertifiziert. Die HCF Strategic Certification stellt die höchste Sicherheitsstufe dar und steht nur Anbietern von Cloud-Services zur Verfügung, die es der Regierung ermöglichen, Eigentums- und Kontrollbedingungen sowie verstärkte Sicherheitskontrollen festzulegen. Strategische zertifizierte Cloud-Services sind für sensible Regierungsdaten, regierungsweite Systeme und Systeme mit der Klassifizierungsstufe „GESCHÜTZT“ erforderlich und eignen sich für andere behördliche Anwender mit einem hohen Risikoprofil oder für diejenigen, die zusätzlichen Schutz für ihre Daten wünschen.
IBM Cloud verfügt über die HCF Strategic Certification für die Einrichtungen SYD04/zone2 und SYD05/zone3 in der Sydney Multi-Zone Region. Kunden, die eine HCF-Zertifizierung benötigen, können diese HCF-zertifizierten strategischen Zonen auswählen, um ihre IBM Cloud-Services bereitzustellen.
