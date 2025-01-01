Das HCF sieht drei Zertifizierungsstufen vor: Strategisch, Gesichert und Nicht zertifiziert. IBM Cloud verfügt über die HCF Strategic Certification, die das höchste Maß an Sicherheit darstellt und nur für Cloud-Service-Anbieter verfügbar ist, die es der Regierung ermöglichen, Eigentums- und Kontrollbedingungen sowie verstärkte Sicherheitskontrollen festzulegen.

Strategische zertifizierte Cloud-Services sind für sensible Regierungsdaten, regierungsweite Systeme und Systeme mit der Klassifizierungsstufe „GESCHÜTZT“ erforderlich und eignen sich für andere behördliche Anwender mit einem hohen Risikoprofil oder für diejenigen, die zusätzlichen Schutz für ihre Daten wünschen.