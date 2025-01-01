IBM Cloud Compliance: HCF Australia

Überblick
Was ist HCF?

Das Hosting Certification Framework (HCF) sieht drei Zertifizierungsstufen vor: Strategisch, Gesichert und Unzertifiziert. Die HCF Strategic Certification stellt die höchste Sicherheitsstufe dar und steht nur Anbietern von Cloud-Services zur Verfügung, die es der Regierung ermöglichen, Eigentums- und Kontrollbedingungen sowie verstärkte Sicherheitskontrollen festzulegen. Strategische zertifizierte Cloud-Services sind für sensible Regierungsdaten, regierungsweite Systeme und Systeme mit der Klassifizierungsstufe „GESCHÜTZT“ erforderlich und eignen sich für andere behördliche Anwender mit einem hohen Risikoprofil oder für diejenigen, die zusätzlichen Schutz für ihre Daten wünschen.
Zugehörige Programme IRAP
HCF-Zertifizierungsstufen

Das HCF sieht drei Zertifizierungsstufen vor: Strategisch, Gesichert und Nicht zertifiziert. IBM Cloud verfügt über die HCF Strategic Certification, die das höchste Maß an Sicherheit darstellt und nur für Cloud-Service-Anbieter verfügbar ist, die es der Regierung ermöglichen, Eigentums- und Kontrollbedingungen sowie verstärkte Sicherheitskontrollen festzulegen.

Strategische zertifizierte Cloud-Services sind für sensible Regierungsdaten, regierungsweite Systeme und Systeme mit der Klassifizierungsstufe „GESCHÜTZT“ erforderlich und eignen sich für andere behördliche Anwender mit einem hohen Risikoprofil oder für diejenigen, die zusätzlichen Schutz für ihre Daten wünschen.
IBM Position

IBM Cloud verfügt über die HCF Strategic Certification für die Einrichtungen SYD04/zone2 und SYD05/zone3 in der Sydney Multi-Zone Region. Kunden, die eine HCF-Zertifizierung benötigen, können diese HCF-zertifizierten strategischen Zonen auswählen, um ihre IBM Cloud-Services bereitzustellen.
Berichte und andere Dokumentationen

DHA-Liste der HCF-zertifizierten Cloud-Service-Anbieter ansehen.

 Liste anzeigen
Zugehörige Programme IRAP (Australien)
Das Infosec Registered Assessors Program wird vom Australian Cyber Security Centre verwaltet und arbeitet daran, die Sicherheit australischer IT- und Kommunikationssignale zu gewährleisten.
SCEC (Australien)
Das Security Construction and Equipment Committee ist ein Programm, das von der Australian Security Intelligence Organisation geleitet wird und die von der australischen Regierung verwendete Sicherheitsausrüstung überprüft.
