Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat das G-Cloud-Framework geschaffen, das einen schnelleren und kostengünstigeren Prozess für britische Regierungsorganisationen ermöglicht, um Kaufverträge mit Cloud-Providern einzugehen.

G-Cloud besteht aus einer Reihe von Vereinbarungen mit Cloud-Service-Providern und einem digitalen Marktplatz, der es Organisationen im öffentlichen Sektor des Vereinigten Königreichs ermöglicht, Cloud-Services von verifizierten Anbietern zu vergleichen und zu kaufen, ohne dass sie einen eigenen unabhängigen Prüfprozess durchführen müssen.