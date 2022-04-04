Die Europäische Union reguliert die Verwendung und Weitergabe persönlicher Daten aller EU-Bürger. Um Unternehmen bei der Einhaltung des EU-Rechts zu unterstützen, hat die Europäische Kommission (EK) mehrere Standardvertragsklauseln veröffentlicht, die von der EK vorab genehmigt wurden.

Diese Standardvertragsklauseln verpflichten Nicht-EU-Unternehmen dazu, die von der EU vorgeschriebenen Gesetze und Praktiken einzuhalten. Ihre Verwendung in einem Vertrag gibt jedem Unternehmen, das einen Vertrag mit einem Nicht-EU-Unternehmen abschließt, die Sicherheit, dass persönliche Daten in Übereinstimmung mit dem EU-Recht verarbeitet werden.

2021 veröffentlichte die Europäische Kommission neue Standardvertragsklauseln, die aktualisiert wurden, damit sie der allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) der EU entsprechen.