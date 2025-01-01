BaFin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Finanzinstitute in Deutschland beaufsichtigt. Ihr Hauptziel ist es, ein funktionsfähiges, stabiles und integres deutsches Finanzsystem zu gewährleisten. Institute, die im deutschen Finanzsektor tätig sind, müssen die BaFin-Bestimmungen einhalten.

Die BaFin hat eine Orientierungshilfe zu Auslagerungen an Cloud-Anbieter veröffentlicht. Diese soll Finanzdienstleistern helfen, die Leistungen eines Cloud-Anbieters zu beurteilen und zu bewerten – insbesondere im Hinblick auf Datensicherheit, Geheimhaltung, Benutzerrechte und Konformität mit deutschen Gesetzen.