Die Australian Prudential Regulation Authority (APRA) ist eine unabhängige Regulierungsbehörde, die Institutionen aus dem Bank-, Versicherungs- und Altersvorsorgesektor überwacht und die Stabilität des Finanzsystems in Australien gewährleistet. Die APRA entwickelt ein umfassendes Framework mit grundlegenden Standards und Praxisleitfäden, die von regulierten Institutionen eingehalten werden müssen. Diese Standards enthalten eine Reihe von Anforderungen in Bezug auf finanzielle Stabilität, Risikomanagement, Governance und Cybersicherheit.

Berichte und andere Dokumentation

Zu den Standards und Praxisleitfäden für Cybersicherheit gehören:



• Prudential Standard CPS 232 Business Continuity Management

• Prudential Standard CPS 234 Information Security

• Prudential Practice Guide CPG 220 Risk Management

• Prudential Practice Guide CPG 235 Managing Data Risk

• Prudential Practice Guide CPG 234 Information Security