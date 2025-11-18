IBM Cloud Sync

Autoritative DNS-Konfigurationen anbieterübergreifend synchronisieren – ohne Beschränkungen bei der Zonenübertragung
Isometrische Ansicht eines schrittweisen Prozesses zur Validierung einer Netzwerkseite
DNS-Daten nahtlos synchronisieren.

Überblick

Im heutigen verteilten Anwendungsökosystem verlassen sich Unternehmen in der Regel auf mehrere Cloud-Provider für Skalierbarkeit, Belastbarkeit und Leistung. Die Verwaltung konsistenter DNS-Konfigurationen über Anbieter wie IBM NS1 CONNECT und Amazon Route 53 hinweg kann aufgrund inkompatibler Protokolle und manueller Synchronisierungsanforderungen komplex sein.

IBM Cloud Sync überbrückt diese Lücke durch die nahtlose Synchronisierung von DNS-Zonen, Datensätzen und Datenverkehrsrichtlinien zwischen IBM NS1 Connect und Amazon Route 53. Das Ergebnis: kontinuierliche, zuverlässige und automatisierte Multi-Cloud-DNS-Resilienz.

Unterstützung Ihres Multi-Cloud-DNS

Unterstützen Sie Ihre Multi-Cloud-Strategie mit einer nahtlosen DNS-Ausrichtung zwischen IBM NS1 Connect und Amazon Route 53. IBM Cloud Sync verbessert Ihre DNS-Architektur mit automatisierter Datenausrichtung, intelligenter Datenverkehrssteuerung und Backup-/Wiederherstellungsfunktionen und hilft Ihnen, die Ausfallsicherheit, Leistung und Geschäftskontinuität über alle Anbieter hinweg zu verbessern.
Kontinuierliche Cloud-übergreifende DNS-Synchronisierung

Synchronisieren Sie DNS-Zonen, Datensätze und Metadaten zur Verkehrssteuerung zwischen IBM NS1 Connect und Amazon Route 53 automatisch und kontinuierlich. So bewahren Sie die bidirektionale Konsistenz und reduzieren den betrieblichen Aufwand für die Verwaltung verteilter DNS-Konfigurationen. Das setzt wertvolle Zeit und Ressourcen frei.

 Datenblatt für Cloud Sync
Die fehlende AWS-Unterstützung für XFR lässt sich umgehen

Sie können DNS-Konfigurationen nahtlos mit Amazon Route 53 synchronisieren, ganz ohne XFR. Manuelle Workarounds werden durch die automatische Konvertierung und Aktualisierung der Einstellungen überflüssig. Unterstützen Sie Ihr Unternehmen bei der Modernisierung seiner DNS-Infrastruktur und maximieren Sie die Ausfallsicherheit, Effizienz und das Wachstumspotenzial.
Zuverlässigkeit und einheitliches Verhalten auf allen DNS-Plattformen

IBM Cloud Sync wurde so konzipiert, dass es nicht nur Basiszonen und -datensätze, sondern auch die dynamischen Metadaten, die mit der Steuerung des Datenverkehrs und den bidirektionalen Zustandsprüfungen verbunden sind, genau synchronisiert. Cloud Sync behält diese fortschrittliche Funktionalität bei allen Anbietern bei und stellt so sicher, dass Ihr Netzwerk intelligent, reaktionsschnell und resilient bleibt und nicht nur repliziert wird.
Automatisierung mit einer anwendungszentrierten, API-basierten Plattform

DNS-Konfigurationen lassen sich über mehrere Anbieter hinweg innerhalb weniger Minuten erstellen, bereitstellen und synchronisieren. Cloud Sync erfordert keine Speicherung von Geheimnissen und macht die Integration schnell, sicher und skalierbar – ein entscheidender Faktor für schlanke Teams und Unternehmen, die skalieren möchten.
Optimierte Bereitstellung für belastbare sekundäre Schichten

Einzelne Fehlerquellen lassen sich durch eine vollständige und kontinuierliche Synchronisierung Ihrer primären und sekundären DNS-Architekturen über Amazon Route 53 und NS1 Connect beseitigen. Diese Synchronisierung stellt sicher, dass immer eine voll funktionsfähige und aktuelle sekundäre DNS-Infrastruktur einsatzbereit ist. Das verbessert Ihre Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität erheblich.
Webinar zu IBM Cloud Sync

Erfahren Sie, wie Sie DNS- und Datenverkehrssteuerungskonfigurationen zwischen Amazon Route 53 und IBM Cloud Sync nahtlos synchronisieren können.

Clouds verbinden. Unternehmen schützen. 

Mit IBM Cloud Sync können Sie DNS-Daten in Echtzeit mit mehreren DNS-Cloud-Providern synchronisieren. Cloud Sync verschiebt Daten von DNS-Anbietern über APIs und die Cloud Sync-Datenübersetzungsebene und ermöglicht so eine nahtlose Übertragung von Daten ohne Einschränkungen bei der Zonenübertragung.
Verabschieden Sie sich von benutzerdefinierten und nicht skalierbaren Workarounds

Verlassen Sie sich nicht länger auf benutzerdefinierte Skripte und komplizierte Prozesse, um DNS-Daten zu synchronisieren. Sie können diese Abläufe in großem Maßstab automatisieren und auf diese Weise menschliche Fehler und den Aufwand reduzieren.
Sorgen Sie für ständige Verfügbarkeit

Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendungen online bleiben, indem Sie DNS verschiedener Anbieter synchronisieren. Cloud Sync trägt dazu bei, dass die Customer Experience unterbrechungsfrei und resilient bleibt.
Beseitigung der Anbieterbindung

Geben Sie Ihrem Team Flexibilität, indem Sie DNS-Konfigurationen mühelos und ohne Kompatibilitätsprobleme zwischen IBM NS1 Connect und Amazon Route 53 verschieben oder spiegeln.
Ihr Unternehmen darf wachsen

Sie können Fusionen, Übernahmen und Migrationen leichter bewältigen. Die Flexibilität und bidirektionalen Synchronisierungsfähigkeiten von Cloud Sync machen die Skalierung und Anpassung an neue geschäftliche Gegebenheiten schnell und einfach.

Die Automatisierung und Orchestrierung zwischen NS1 CONNECT und Amazon Route 53 mit IBM Cloud Sync

Erfahren Sie mehr über die bidirektionale Synchronisierung zwischen Amazon Route 53 und IBM NS1 Connect über IBM Cloud Sync.

Clouds vereinheitlichen für ein einfacheres DNS-Netzwerk

Erfahren Sie, wie IBM Cloud Sync einen belastbaren, sicheren und synchronisierten Multicloud-Betrieb ermöglicht.

Auf der Plattform erkunden

Häufig gestellte Fragen zu Cloud Sync

IBM Cloud Sync ist ein Multicloud-DNS-Synchronisierungs- und Automatisierungsservice, der DNS-Zonen, Datensätze und Konfigurationen zur Datenverkehrsteuerung über jede Kombination von Cloud- und lokalen DNS-Anbietern kontinuierlich anpasst. Die meisten dieser Anbieter unterstützen keine Zone Transfer-Protokolle (XFR) – beispielsweise für AWS Route 53, Azure DNS, Google Cloud DNS, Cloudflare und andere DNS-Systeme für Unternehmen.

Es beseitigt proprietäre Barrieren zwischen DNS-Ökosystemen und gewährleistet so bidirektionale Konsistenz, Genauigkeit und Ausfallsicherheit in hybriden und Multicloud-Netzwerken. Cloud Sync arbeitet ohne die Verwendung von veralteten Zone Transfer (XFR)-Protokollen und ermöglicht eine moderne, API-gesteuerte Synchronisierung im Unternehmensmaßstab.

In den heutigen verteilten Umgebungen arbeiten die meisten Unternehmen mit mehreren Cloud-Providern, die jeweils ihr eigenes proprietäres DNS-System verwenden. Diese unverbundenen Plattformen führen häufig zu Konfigurationsabweichungen, erhöhtem betrieblichen Aufwand und geringerer Ausfallsicherheit.

IBM Cloud Sync wurde entwickelt, um das Multicloud-DNS-Management zu vereinfachen, indem es Folgendes bietet:

  • kontinuierliche, bidirektionale Synchronisierung zwischen Cloud- und Altlast-DNS-Providern
  • einheitliche DNS-Transparenz für Betriebsteams, die hybride Umgebungen verwalten
  • Automatisierung, die manuelles Skripting überflüssig macht und menschliche Fehler reduziert

Dadurch wird sichergestellt, dass DNS-Konfigurationen konsistent, skalierbar und resilient bleiben – unabhängig davon, welche Clouds oder Anbieter Sie verwenden.

Cloud Sync stellt über sichere APIs eine Verbindung zu Ihren DNS-Umgebungen her, um kontinuierlich Zonen, Datensätze und Metadaten zwischen Anbietern zu synchronisieren. Es normalisiert proprietäre Konfigurationen in ein gemeinsames Modell, das eine nahtlose Interoperabilität zwischen verschiedenen Clouds ermöglicht.

IBM Cloud Sync kann beispielsweise DNS-Konfigurationen zwischen IBM NS1 Connect und anderen Cloud-DNS-Services wie AWS Route 53, Azure DNS oder Google Cloud DNS synchronisieren. Diese Synchronisierung gewährleistet eine kontinuierliche Konsistenz und macht Altlast-Zonenübertragungen (XFR) überflüssig. 

IBM Cloud Sync erweitert die Funktionalität von IBM NS1 Connect Managed DNS und nutzt die NS1 Connect Free Edition. Wenn das Abfragevolumen die Schwellenwerte der Free Edition überschreitet, müssen Sie möglicherweise eine IBM NS1 Connect Managed DNS-Lizenz erwerben, um die Kapazitäten zu erweitern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen DNS-Replikations- oder Zonenübertragungstools ist Cloud Sync API-gesteuert, Cloud-agnostisch und kontinuierlich bidirektional. Es bietet Echtzeit-Updates, den automatischen Abgleich von Unterschieden und einen vollständigen Überblick über den Zustand des Multicloud-DNS.

Durch die Beseitigung der Abhängigkeit von manuellen Skripten oder unidirektionalen Übertragungen kann Cloud Sync Folgendes bieten:

  • Echtzeit-Konsistenz in allen Umgebungen
  • schnellere Wiederherstellung nach DNS-Änderungen oder Vorfällen
  • vereinfachte Abläufe durch Automatisierung

Beim Start unterstützt IBM Cloud Sync die Synchronisierung zwischen IBM NS1 Connect und AWS Route 53. Die Roadmap umfasst Azure DNS, Google Cloud DNS und andere Unternehmens-DNS-Plattformen, die eine einheitliche, anbieterübergreifende Synchronisierung ermöglichen.

Ja. Cloud Sync ist so konzipiert, dass es sowohl mit cloudnativen als auch mit Altlast-DNS-Systemen zusammenarbeitet. Es kann Daten von autoritativen DNS-Servern lokal synchronisieren und so die Konsistenz zwischen traditioneller Infrastruktur und modernen Cloud-Bereitstellungen gewährleisten.

Durch die Synchronisierung von DNS-Konfigurationen über mehrere Anbieter hinweg schafft Cloud Sync redundante und konsistente DNS-Schichten. Dies bedeutet, dass beim Ausfall eines Anbieters andere synchronisierte DNS-Endpunkte den Datenverkehr nahtlos weiterleiten und so eine ständige Verfügbarkeit und eine verbesserte Notfallwiederherstellung gewährleisten.

Natürlich. Cloud Sync automatisiert Synchronisierungsaufgaben, die früher manuell erledigt werden mussten und fehleranfällig waren. Es:

  • macht benutzerdefinierte Skripte überflüssig
  • reduziert Konfigurationsfehler und Abweichungen
  • entlastet IT- und Netzwerkteams von Wartungsaufgaben, sodass sie sich nun auf Innovationen konzentrieren können

Die EMA-Forschung zeigt, dass Unternehmen, die die DNS-Synchronisierung automatisieren, bis zu 30 % weniger DNS-Fehler und schnellere Netzwerkwiederherstellungszeiten erzielen können.

Cloud Sync erleichtert das Verschieben oder Spiegeln von Konfigurationen zwischen mehreren DNS-Anbietern. Da es API-gesteuert und unabhängig von proprietären Übertragungsmechanismen ist, können Sie Konfigurationen in IBM NS1 Connect-, AWS-, Azure- und GCP DNS-Umgebungen synchronisieren und replizieren, sodass Ihre Architektur flexibel und portabel bleibt.

Ja. Cloud Sync bietet Sicherheit der Unternehmensklasse und nutzt verschlüsselte Verbindungen, API-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrollen. Alle Daten, die zwischen DNS-Systemen ausgetauscht werden, sind gesichert und entsprechen den strengen Cloud- und Datenschutzstandards von IBM.

Das Einrichten von Cloud Sync ist einfach:

  1. Verbinden Sie Ihre bestehenden DNS-Umgebungen (Cloud oder lokal) über sichere Zugangsdaten.
  2. Definieren Sie Synchronisationspaare oder -gruppen.
  3. Cloud Sync beginnt automatisch mit der Konvertierung und Synchronisierung von DNS-Einträgen in beide Richtungen.

Der Einrichtungsprozess dauert in der Regel nur wenige Minuten, ohne dass benutzerdefinierte Skripte oder die Einrichtung der Zonenübertragung erforderlich sind.

Cloud Sync unterstützt eine Vielzahl von Datensatztypen – darunter A-, AAAA-, CNAME-, MX-, TXT-, SRV- und NS-Datensätze – sowie Metadaten wie Datenverkehrssteuerung, Zustandsprüfungen und Routing-Richtlinien. Ziel ist es, anbieterübergreifend eine vollständige Parität und Synchronisation zu gewährleisten.

Ja. Die kontinuierliche Synchronisierung bei Cloud Sync bedeutet, dass jeder teilnehmende DNS-Anbieter eine aktuelle Kopie Ihrer Konfigurationen verwaltet, Live-Backups über mehrere Clouds hinweg erstellt und eine schnellere Wiederherstellung und Geschäftskontinuität gewährleistet.

Cloud Sync wurde für Unternehmen entwickelt, die Folgendes benötigen:

  • Verwalten Sie konsistente DNS-Konfigurationen in hybriden und Multicloud-Umgebungen.
  • Unterstützung von Multivendor- oder redundanten DNS-Setups für höhere Verfügbarkeit
  • Vereinfachung von Migrations-, M&A- und Replatforming-Projekten
  • Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der operativen Konsistenz in allen Regionen

Ja. IBM Cloud Sync ist ein weltweit verfügbarer Managed Service, auf den über die IBM Cloud-Plattform und ausgewählte Partner-Plattformen zugegriffen werden kann. Der Support wird mit zukünftigen Updates sukzessive auf weitere Regionen und Anbieter erweitert.

Weitere Informationen zu IBM Cloud Sync finden Sie unter:

Oder wenden Sie sich an IBM_Cloud_Sync@wwpdl.vnet.ibm.com, um Demos, Integration oder eine Roadmap zu erhalten.

Sie können mit IBM Cloud Sync für nur 250 USD beginnen oder das Produkt zunächst in der 30-tägigen kostenlosen Testversion ausprobieren.

Ja. IBM bietet neuen Benutzern eine 30-tägige kostenlose Testversion an, mit der Sie Funktionen, Automatisierung und Workflows sowie Integrationen über mehrere DNS-Anbieter testen können, bevor Sie sich auf ein kostenpflichtiges Abo festlegen.

Machen Sie den nächsten Schritt

Mit IBM® Cloud Sync können Sie in wenigen Minuten eine bidirektionale DNS-Synchronisierung zwischen NS1 und anderen Cloud-Providern wie Amazon Route 53 einrichten, ohne manuelle Skripte und ohne Zonenübertragung.

Fußnote

