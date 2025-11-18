Im heutigen verteilten Anwendungsökosystem verlassen sich Unternehmen in der Regel auf mehrere Cloud-Provider für Skalierbarkeit, Belastbarkeit und Leistung. Die Verwaltung konsistenter DNS-Konfigurationen über Anbieter wie IBM NS1 CONNECT und Amazon Route 53 hinweg kann aufgrund inkompatibler Protokolle und manueller Synchronisierungsanforderungen komplex sein.

IBM Cloud Sync überbrückt diese Lücke durch die nahtlose Synchronisierung von DNS-Zonen, Datensätzen und Datenverkehrsrichtlinien zwischen IBM NS1 Connect und Amazon Route 53. Das Ergebnis: kontinuierliche, zuverlässige und automatisierte Multi-Cloud-DNS-Resilienz.