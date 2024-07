Der Cloud-Native Router (CNR) von Juniper Networks bietet fortschrittliches Routing auf kostenwirksamer COTS-Hardware in einer OpenRAN-Umgebung. Der CNR ist eine Schlüsselkomponente im 5G Distributed Radio Access Network (D-RAN) und in 5G-Core-Rechenzentren, die in Hyperscaler-Cloud-Umgebungen gehostet werden. Der Router kombiniert Junipers branchenführenden Routing-Stack mit cRPD als Steuerebene und einem Contrail DPDK vRouter als Weiterleitungsebene. Das CNR kann innerhalb eines Kubernetes-Clusters an einem Mobilfunkstandort mit einer O-DU integriert werden.

Funktionen und Vorteile:

Bewährtes Junos OS-Routing

Leistungsstarke Weiterleitungsebene

Mit Kubernetes CNI konform

Geringer Speicherbedarf

Erweiterte Serviceintegration

Schnelle Paketverarbeitung

Unkomplizierte Bereitstellung

Bereitstellungsumfang:

Juniper jcnr-vrouter 21,4-181

CP4NA 2.2.5

OpenShift v4.8

Referenz:

IBM CP4NA lab validiert

Zusätzliche Ressourcen: