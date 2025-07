Ereignisverarbeitung

Kunden von IBM Cloud Pak for Integration können die Ereignisverarbeitungsfunktionen von IBM Event Automation nutzen, um ereignisgesteuerte Workflows mit einer leistungsstarken Low-Code-Plattform zu erstellen und zu automatisieren – ohne aufwendige Programmierung. Über eine einheitliche Schnittstelle, die Warnmeldungen, Dashboard-Updates und Automatisierungen unterstützt, können Teams Rohdaten aus Ereignissen in Echtzeit in Maßnahmen umwandeln. IBM Event Streams unterstützt jede Kafka-Implementierung und gewährleistet so Flexibilität in Ihrer gesamten Ereignisarchitektur.