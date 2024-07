Durch die Verarbeitung von Event-Streams mit Apache Flink können Rohdaten in relevante, verwertbare Erkenntnissen umgewandelt werden. Es ist jedoch eine Herausforderung, die richtigen Personen mit den richtigen Fähigkeiten zu finden. Was wäre, wenn mehr Menschen ohne hochspezialisierte Fähigkeiten in der Lage wären, mit den Echtzeitereignissen zu arbeiten?

IBM Event Automation bietet eine skalierbare Low-Code-Plattform für die Verarbeitung von Event-Streams, mit der Sie Daten in Echtzeit automatisieren und verarbeiten können. Außerdem können Sie Event-Streams filtern, aggregieren, transformieren und verbinden, wobei jeder Schritt unterstützt und validiert wird. Darüber hinaus senkt es die Qualifikationshürde und ermöglicht es sowohl Geschäfts- als auch IT-Anwendern, Geschäftsszenarien zu definieren, zu erkennen, wenn diese auftreten, und in Echtzeit darauf zu reagieren. Die Event-Verarbeitung funktioniert mit jeder Kafka-Implementierung und auch mit jeder anderen Art von Event Broker, der das Kafka-Protokoll implementiert.