Der Wert von Enterprise Messaging IBM Cloud Pak® for Integration nutzt die Enterprise-Messaging-Funktion von IBM MQ, damit Unternehmen sicherstellen können, dass jede Bestellung, Zahlung und Kundeninteraktion zählt. Nachrichten zwischen Anwendungen werden zuverlässig nur einmal zugestellt und Anwendungen werden entkoppelt, um schnell auf plötzlich steigenden Datenverkehr oder Systemausfälle reagieren zu können.



IBM Cloud Pak for Integration kann auf Red Hat® OpenShift® in Public Clouds oder privaten Rechenzentren eingesetzt werden, um die Konnektivität von Anwendungen und Daten zu gewährleisten, wo immer sie sich befinden. Nutzen Sie den Wert vorhandener, im Umlauf befindlicher Daten, um Erkenntnisse zu gewinnen oder in Echtzeit auf Ereignisse zu reagieren. Robuste Sicherheitsmechanismen schützen dabei essenzielle Geschäfts- und Kundendaten.

Anwendungen Anwendungen verbinden Verbinden Sie zuverlässig cloudnative Anwendungen, Microservices und herkömmliche Anwendungen – egal, wo sie sich befinden. Enterprise Messaging bietet eine sichere, bewährte und leistungsstarke Messaging-Lösung, die sowohl in Public Clouds als auch in privaten Rechenzentren eingesetzt werden kann. 360-Grad-Ansichten Betrachten und verwalten Sie all Ihre MQ-Instanzen, ob in einer Public oder Private Cloud, auf einer MQ-Appliance oder auf dem Großrechner, und das von einer einzigen grafischen Benutzeroberfläche aus: der IBM MQ Web Console. Verwalten und überwachen Steigern Sie die Zufriedenheit und Produktivität von Entwicklern und Administratoren. Mit den einfachen Management-Tools von MQ können sie so arbeiten, wie es ihren Fähigkeiten entspricht. Zudem finden Sie in einer großen und aktiven Benutzer-Community die Möglichkeit zum Austausch von Best Practices, Erkenntnissen und Wissen. Geschäftsdaten sichern Schützen Sie geschäftskritische Daten im Ruhezustand und in Bewegung mit robusten Sicherheitsmechanismen.

Enterprise-Messaging-Funktionen Universelle Konnektivität Umfassende Unterstützung für Programmiersprachen, API und Messaging-Protokolle (einschließlich AMQP) sowie einfache Verwaltungstools. Cloud-natives Multi-Style-Messaging Sicheres asynchrones Messaging und Ereignisse (Veröffentlichen und Abonnieren) mit einmaliger Bereitstellung. Hochverfügbares Messaging „MQ native HA“ – Quorum-basierte hohe Verfügbarkeit mit einfacher Einrichtung und schneller Wiederherstellung. Robuste Sicherheitsmechanismen TLS-gesicherte Kommunikation, Identitätszugriffsmanagement, Sicherheit auf Nachrichtenebene und mehr zum Schutz Ihrer Daten, Ihrer Kunden und Ihres Unternehmens. Einheitliche Cluster Automatisierter und intelligenter Lastausgleich von Workloads, sodass Sie Anwendungen für die Skalierung entwickeln können. Streaming-Warteschlangen Nutzen Sie geschäftskritische Unternehmensdaten, um Tests zu ermöglichen oder um Analysen und Kafka zu unterstützen.