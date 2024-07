IBM Cloud Pak® for Integration nutzt das hochsichere Anwendungs-Gateway IBM® DataPower® Gateway,um ein optimales Maß an Sicherheitszertifizierung für kritische Unternehmensanwendungen zu bieten. Wenden Sie die Any-to-Any-Hochgeschwindigkeitstransformation und die Überbrückung von Transportprotokollen an, um Dienste schnell zu verbinden und die Integration zu vereinfachen.



Jetzt können Sie Ihre geschäftskritischen Daten auf verschiedenen Ebenen für mehrere Benutzer in einer cloudzentrierten, unternehmensweiten Integrationsinfrastruktur freigeben, ohne das Risiko zu erhöhen.