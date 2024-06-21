Bandbreitenpakete aus der IBM Cloud

Weibliche Computeringenieurin konfiguriert Server im Rechenzentrum

Wählen Sie das richtige Bandbreitenpaket für Sie

„Bandbreite“ bezieht sich auf den öffentlichen Datentransfer von ein- und ausgehendem Netzwerkverkehr, sowohl zu als auch von IBM Cloud Data Centern rund um den Globus. Optionen mit höherer Bandbreite — in Kombination mit Konnektivität mit einer Portgeschwindigkeit von 10 Gbit/s — ermöglichen einen höheren Durchsatz für transaktionsintensive Workloads. Gleichzeitig werden Engpässe vermieden und die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt.
Weltweites privates Netzwerk

Im globalen privaten Netzwerk von IBM ist die ein- und ausgehende Bandbreite unbegrenzt und wird nicht berechnet.

 Eingehende Datenübertragung

Die eingehende Bandbreite ist unbegrenzt und wird nicht berechnet.

 Abgehende Datenübertragung

Öffentliche ausgehende Bandbreite wird auf gestaffelter Basis mit einer festgelegten Zuweisung für jeden Monat berechnet.
