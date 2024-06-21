„Bandbreite“ bezieht sich auf den öffentlichen Datentransfer von ein- und ausgehendem Netzwerkverkehr, sowohl zu als auch von IBM Cloud Data Centern rund um den Globus. Optionen mit höherer Bandbreite — in Kombination mit Konnektivität mit einer Portgeschwindigkeit von 10 Gbit/s — ermöglichen einen höheren Durchsatz für transaktionsintensive Workloads. Gleichzeitig werden Engpässe vermieden und die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt.