„Bandbreite“ bezieht sich auf den öffentlichen Datentransfer von ein- und ausgehendem Netzwerkverkehr, sowohl zu als auch von IBM Cloud Data Centern rund um den Globus. Optionen mit höherer Bandbreite — in Kombination mit Konnektivität mit einer Portgeschwindigkeit von 10 Gbit/s — ermöglichen einen höheren Durchsatz für transaktionsintensive Workloads. Gleichzeitig werden Engpässe vermieden und die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt.
Im globalen privaten Netzwerk von IBM ist die ein- und ausgehende Bandbreite unbegrenzt und wird nicht berechnet.
Die eingehende Bandbreite ist unbegrenzt und wird nicht berechnet.
Öffentliche ausgehende Bandbreite wird auf gestaffelter Basis mit einer festgelegten Zuweisung für jeden Monat berechnet.
Verbinden Sie sich mit IBM Cloud Direct Link mit unserem privaten Netzwerk.
Vermeiden Sie Netzwerkstaus und verringern Sie die Latenz mit IBM Cloud Content Delivery Network (CDN).
Verteilen Sie Traffic, verbessern Sie die Verfügbarkeit und skalieren Sie Anwendungen mit Load Balancern.
