IBM Advanced Archive for DFSMShsm hilft Ihnen, die Leistung und Effizienz von HSM-Umgebungen zu steigern, die große Mengen inaktiver Daten enthalten, die über lange Zeiträume aufbewahrt werden müssen. Die DFSMS-Richtlinien (Data Facility Storage Management Subsystem) werden beibehalten, um Daten ordnungsgemäß zu sichern und die Aufbewahrung zu verwalten. Wenn Anwendungen oder Benutzer in einer Cloud gespeicherte Daten abrufen, werden diese an die DFSMShsm-Steuerung zurückgegeben und verfügbar gemacht. IBM Advanced Archive for DFSMShsm unterstützt Cloud-Umgebungen von IBM Cloud Object Storage, IBM SoftLayer und Amazon S3.