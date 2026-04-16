IBM Partner Plus ebnet Partnern den schnellsten Weg zum Wachstum.

Dieses Programm richtet sich an Unternehmen, die bereit sind, mit strategieorientierten, abonnementbasierten Lösungen zu wachsen. Es hilft Ihnen, vom ersten Tag an durchzustarten und neue Chancen selbstbewusst zu nutzen.

Partner profitieren von erweiterten Anreizen, modernen KI-gestützten Tools und Funktionen wie der Marktplatzintegration und Agent Connect, wodurch Sie die nötige Geschwindigkeit und Reichweite erhalten, um in einem schnelllebigen Markt bestehen zu können. Mit der Technologie und dem Know-how von IBM können Sie differenzierte Lösungen entwickeln, um branchenübergreifende Innovationen voranzutreiben und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Ganz gleich, ob Sie neue Angebote entwickeln, Geschäfte schneller abschließen oder neue Märkte erschließen möchten – IBM Partner Plus hilft Ihnen dabei, noch mehr zu erreichen.