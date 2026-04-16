Werden Sie Teil einer Partnerschaft, die darauf ausgelegt ist, Ihr Unternehmen vom ersten Tag an schneller voranzubringen.
IBM Partner Plus ebnet Partnern den schnellsten Weg zum Wachstum.
Dieses Programm richtet sich an Unternehmen, die bereit sind, mit strategieorientierten, abonnementbasierten Lösungen zu wachsen. Es hilft Ihnen, vom ersten Tag an durchzustarten und neue Chancen selbstbewusst zu nutzen.
Partner profitieren von erweiterten Anreizen, modernen KI-gestützten Tools und Funktionen wie der Marktplatzintegration und Agent Connect, wodurch Sie die nötige Geschwindigkeit und Reichweite erhalten, um in einem schnelllebigen Markt bestehen zu können. Mit der Technologie und dem Know-how von IBM können Sie differenzierte Lösungen entwickeln, um branchenübergreifende Innovationen voranzutreiben und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Ganz gleich, ob Sie neue Angebote entwickeln, Geschäfte schneller abschließen oder neue Märkte erschließen möchten – IBM Partner Plus hilft Ihnen dabei, noch mehr zu erreichen.
Liefern Sie kontinuierliche Innovationen und erschließen Sie neue Einnahmequellen durch Hyperscaler-Marktplätze und Agent Connect.
Profitieren Sie von vereinfachten Incentives, Cloud-Gutschriften, maßgeschneidertem Support und direkter Beratung durch IBM-Experten – alles darauf ausgerichtet, Ihnen dabei zu helfen, Angebote schneller abzuschließen, sicher zu entwickeln und Ihr Unternehmen auszubauen.
Nutzen Sie skalierbare Co-Marketing-Finanzierungen und zielgruppenorientierte Inhalte, um frühzeitig im Kaufprozess Einfluss zu nehmen, Verkaufszyklen zu beschleunigen und auf einem Digital-First-Marktplatz erfolgreich zu sein.
Erleben Sie ein modernisiertes Partnerportal und Angebotssystem, das eine schnellere Konfiguration, Echtzeit-Einblicke und KI-gestützte Empfehlungen bietet.
Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit intelligenten, aufgabenspezifischen KI-Agenten, die Prozesse automatisieren, Entscheidungen vereinfachen und Teams die Möglichkeit geben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Innovation und Wachstum.
Skalieren Sie KI, brechen Sie Silos auf, beschleunigen Sie die Zeit bis zu wertvollen Erkenntnissen und verbessern Sie den KI-Output mit einem hybriden, offenen Data Lakehouse.
Reduzieren Sie Komplexität und Kosten mit Automatisierungs-Frameworks, die IT- und Geschäftsabläufe rationalisieren und Ihnen helfen, schnellere und zuverlässigere Ergebnisse in großem Umfang zu erzielen.
Mit der offenen Hybrid-Cloud-Architektur von IBM können Sie Ihre Lösungen überall entwickeln und bereitstellen. Gewinnen Sie Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit, um die Anforderungen Ihrer Kunden in lokalen, privaten und öffentlichen Umgebungen zu erfüllen.
Von den erforderlichen Kompetenzen über die Marktnachfrage bis hin zum Vertrieb – Sie erhalten die Unterstützung und die Ressourcen, um sicher zu wachsen.
Erwerben Sie das nötige Fachwissen, um innovativ zu sein und Ihre Projekte sicher umzusetzen – dank angeleiteter Schulungen, Cloud-Gutschriften und praktischer Unterstützung, die darauf ausgelegt sind, Ihre technische Kompetenz schnell auszubauen.
Steigern Sie die Nachfrage durch Co-Marketing-Fördermittel, zielgerichtete Inhalte und eine bessere Sichtbarkeit auf dem Marktplatz, damit Sie Käufer früher erreichen und Interesse in qualifizierte Angebote umwandeln können.
Verkaufen Sie intelligenter – mit vereinfachten Anreizen, modernen Tools zur Angebotserstellung und KI-gestützten Erkenntnissen, die den Abschlussprozess beschleunigen und Ihre Umsatzchancen erweitern.