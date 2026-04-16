IBM Partner Plus: Für mehr Dynamik.

Werden Sie Teil einer Partnerschaft, die darauf ausgelegt ist, Ihr Unternehmen vom ersten Tag an schneller voranzubringen.

Plus ist mehr

IBM Partner Plus ebnet Partnern den schnellsten Weg zum Wachstum.

Dieses Programm richtet sich an Unternehmen, die bereit sind, mit strategieorientierten, abonnementbasierten Lösungen zu wachsen. Es hilft Ihnen, vom ersten Tag an durchzustarten und neue Chancen selbstbewusst zu nutzen.

Partner profitieren von erweiterten Anreizen, modernen KI-gestützten Tools und Funktionen wie der Marktplatzintegration und Agent Connect, wodurch Sie die nötige Geschwindigkeit und Reichweite erhalten, um in einem schnelllebigen Markt bestehen zu können. Mit der Technologie und dem Know-how von IBM können Sie differenzierte Lösungen entwickeln, um branchenübergreifende Innovationen voranzutreiben und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Ganz gleich, ob Sie neue Angebote entwickeln, Geschäfte schneller abschließen oder neue Märkte erschließen möchten – IBM Partner Plus hilft Ihnen dabei, noch mehr zu erreichen.

Neue Wege für das Wachstum und den Erfolg unserer Partner

Illustration einer Frau, die mit dem Handy telefoniert und am Computer arbeitet. Im Hintergrund wird ein Callcenter-Workflow angezeigt.
Ihre Kunden dort treffen, wo sie kaufen

Liefern Sie kontinuierliche Innovationen und erschließen Sie neue Einnahmequellen durch Hyperscaler-Marktplätze und Agent Connect.
Illustration einer Frau, die an einem Computer arbeitet, mit einer Grafik im Hintergrund.
Maximieren Sie Ihre Einnahmen

Profitieren Sie von vereinfachten Incentives, Cloud-Gutschriften, maßgeschneidertem Support und direkter Beratung durch IBM-Experten – alles darauf ausgerichtet, Ihnen dabei zu helfen, Angebote schneller abzuschließen, sicher zu entwickeln und Ihr Unternehmen auszubauen.
Illustration mit verschiedenen Symbolen wie Bank- und Zeitmanagement
Nachfrage generieren

Nutzen Sie skalierbare Co-Marketing-Finanzierungen und zielgruppenorientierte Inhalte, um frühzeitig im Kaufprozess Einfluss zu nehmen, Verkaufszyklen zu beschleunigen und auf einem Digital-First-Marktplatz erfolgreich zu sein.
Illustration eines Mannes, der an einem Computer sitzt, während im Hintergrund ein Gespräch zu hören ist.
KI-gestützte Partnererfahrungen

Erleben Sie ein modernisiertes Partnerportal und Angebotssystem, das eine schnellere Konfiguration, Echtzeit-Einblicke und KI-gestützte Empfehlungen bietet.

Technologie für die Zukunft

Steigern Sie die Produktivität mit KI-Agenten

Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit intelligenten, aufgabenspezifischen KI-Agenten, die Prozesse automatisieren, Entscheidungen vereinfachen und Teams die Möglichkeit geben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Innovation und Wachstum. 

Erkunden Sie die vorkonfigurierten IBM watsonx-Agenten Erfahren Sie, wie Partner IBM watsonx für agentische KI nutzen
Illustration einer Call-Center-Mitarbeiterin, die mit einem Mann spricht, während im Hintergrund einige Lösungen zu sehen sind.

Ihre Daten unabhängig vom Speicherort nutzen

Skalieren Sie KI, brechen Sie Silos auf, beschleunigen Sie die Zeit bis zu wertvollen Erkenntnissen und verbessern Sie den KI-Output mit einem hybriden, offenen Data Lakehouse.

Werden Sie KI-fähig mit Ihren Daten
Illustration einer Frau, die an einem Computer arbeitet, mit Grafiken im Hintergrund.

Technologie und Abläufe automatisieren

Reduzieren Sie Komplexität und Kosten mit Automatisierungs-Frameworks, die IT- und Geschäftsabläufe rationalisieren und Ihnen helfen, schnellere und zuverlässigere Ergebnisse in großem Umfang zu erzielen.

Die Möglichkeiten der KI-gestützten Automatisierung nutzen
Geschäftsprozessdiagramm mit einem Kreis und einer Linie zur Darstellung von Workflow und Verbindungen.

Mit Hybrid Cloud effektiv in allen Umgebungen arbeiten

Mit der offenen Hybrid-Cloud-Architektur von IBM können Sie Ihre Lösungen überall entwickeln und bereitstellen. Gewinnen Sie Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit, um die Anforderungen Ihrer Kunden in lokalen, privaten und öffentlichen Umgebungen zu erfüllen.

Modernisieren Sie Ihre Infrastruktur noch heute
Illustration eines Mannes, der IBM PowerVM nutzt.

Was Sie als neuer Partner erwarten können

Von den erforderlichen Kompetenzen über die Marktnachfrage bis hin zum Vertrieb – Sie erhalten die Unterstützung und die Ressourcen, um sicher zu wachsen.
Funktionen, die Kompetenzen fördern

Erwerben Sie das nötige Fachwissen, um innovativ zu sein und Ihre Projekte sicher umzusetzen – dank angeleiteter Schulungen, Cloud-Gutschriften und praktischer Unterstützung, die darauf ausgelegt sind, Ihre technische Kompetenz schnell auszubauen.
Nachfrage, die die Pipeline antreibt

Steigern Sie die Nachfrage durch Co-Marketing-Fördermittel, zielgerichtete Inhalte und eine bessere Sichtbarkeit auf dem Marktplatz, damit Sie Käufer früher erreichen und Interesse in qualifizierte Angebote umwandeln können.
Vertrieb, der den Umsatz steigert

Verkaufen Sie intelligenter – mit vereinfachten Anreizen, modernen Tools zur Angebotserstellung und KI-gestützten Erkenntnissen, die den Abschlussprozess beschleunigen und Ihre Umsatzchancen erweitern.
Sie sind noch nicht bereit, mitzumachen?

Ergreifen Sie die Initiative und erfahren Sie, wie Sie mit IBM den Vertrieb starten können, oder wenden Sie sich an einen IBM-Experten, der Ihnen dabei hilft, den nächsten Schritt zu gehen und Ihren Weg sicher voranzutreiben.

  1. Verkaufen Sie mit IBM
  2. Sprechen Sie mit einem Experten