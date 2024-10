EY hat in Zusammenarbeit mit einer Convenience-Store-Kette eine KI-gesteuerte „Voice of the Associate“-Plattform entwickelt, die von watsonx unterstützt wird. Die Plattform erfasst und zeichnet Echtzeit-Feedback von Mitarbeitern auf, indem sie Speech-to-Text zur Transkription von Audionachrichten, die Verarbeitung natürlicher Sprache und intelligente Automatisierung nutzt, um Workflows zu steuern. Die Plattform lässt sich in die ServiceNow-Umgebung des Kunden integrieren, um Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen, indem Tickets erstellt und Aufgaben automatisiert werden. Zu den Ergebnissen des ersten Pilotprojekts gehörten eine Reduzierung des Zeitaufwands für die Erstellung von Wartungstickets um 50 % sowie reduzierte Ausfallzeiten kritischer Maschinen, was die Kundenzufriedenheit und die Erfahrung der Filialmitarbeiter verbesserte.